https://ria.ru/20221225/alyansy-1841260412.html

Медведев предрек альянсам стран Запада распад

Медведев предрек альянсам стран Запада распад - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев предрек альянсам стран Запада распад

Зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, у каждого из которых будет своя логика развития, при... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:45

2022-12-25T23:45

2022-12-25T23:45

россия

дмитрий медведев

европа

сша

нато

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, у каждого из которых будет своя логика развития, при этом в целом они будут настроены на партнерство и диалог, а система международных отношений станет многополярной и будет базироваться на принципах "благожелательного невмешательства", считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом "общего врага", которым традиционно назначили Россию", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете". Говоря о многочисленных "зонтичных" структурах США и НАТО, которые, по замыслу их авторов, должны сплотиться вокруг "правильных" устоев, он отметил что в стане союзников "невооруженным глазом видны противоречия". Так, Вашингтон и Лондон, используя ситуацию на Украине, стремятся ослабить Европу и ее промышленный сектор, уменьшить экономическое влияние Германии и военную мощь Франции, вбить клин между Китаем и членами Евросоюза, сорвать планы долгосрочного партнерства таких стран с межгосударственными структурами и союзами, которые не входят в орбиту влияния США. По его словам, вариантов развития событий может быть несколько. "Наиболее вероятно, что в мире образуются несколько макрорегионов - каждый со своими внутренними правилами и логикой развития, но в целом настроенных на партнерство и диалог, а не на противостояние. И вся система международных отношений станет не только многополярной, но и многоукладной, базирующейся на принципах благожелательного невмешательства. Это значительно ослабит влияние ведущих международных структур. Но при этом - позволит укрепить безопасность таких макрорегионов, что явное благо", - считает он. При этом, полагает Медведев, некоторые из европейских государств по мере сил и возможностей попытаются сохранить самостоятельность. "Отдельная тема - как станут выкручиваться из собственноручно расставленных капканов такие страны, как, например, Польша - образец бессильной злобы и редкостной оголтелой русофобии, зависимости и управляемости. Даже в этой стране уже признают, что ставка на бесконечную конфронтацию с Россией завела Варшаву в тупик", - заметил зампред Совбеза. Он считает, что "в глупейшую позицию поставили себя и страны Балтии". "Провинциальная ограниченность, хамство, замашки вороватых лакеев - это их политический стиль, от которого коробит даже остальную Европу. По всей видимости, в ближайшем будущем социальные взрывы в этих государствах приведут к неизбежной смене власти", - убежден Медведев. Он подчеркнул, что новый мир будет готов сотрудничать с Западом - "но исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения". "Потребуются сила и политическая воля, чтобы не сломаться в этом противостоянии. А идти оно будет еще очень долго. Но в любом случае суверенные государства уже не приемлют попытки навязать им принципы мирового порядка, скроенного по американским лекалам. Четкое осознание этой истины - тоже один из итогов прошедшего года", - резюмировал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html

https://ria.ru/20220630/zapad-1799167152.html

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

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россия, дмитрий медведев, европа, сша, нато, в мире