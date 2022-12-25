https://ria.ru/20221225/akar-1841244411.html

Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже

Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже - РИА Новости, 25.12.2022

Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже

Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T19:52

2022-12-25T19:52

2022-12-25T19:52

в мире

хулуси акар

ибрагим калын

франция

турция

париж

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_0:12:2246:1275_1920x0_80_0_0_a57df490f93270749875d8da5e7cf0eb.jpg

АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа". "Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", - добавил глава военного ведомства Турции. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие разбивали автобусные остановки, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

https://ria.ru/20221224/psikhbolnitsa-1841152972.html

https://ria.ru/20221224/protest-1841082016.html

франция

турция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хулуси акар, ибрагим калын, франция, турция, париж, рабочая партия курдистана