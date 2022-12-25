https://ria.ru/20221225/akar-1841244411.html
Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже
Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже - РИА Новости, 25.12.2022
Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже
Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:52
2022-12-25T19:52
2022-12-25T19:52
в мире
хулуси акар
ибрагим калын
франция
турция
париж
рабочая партия курдистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_0:12:2246:1275_1920x0_80_0_0_a57df490f93270749875d8da5e7cf0eb.jpg
АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа". "Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", - добавил глава военного ведомства Турции. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие разбивали автобусные остановки, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.
https://ria.ru/20221224/psikhbolnitsa-1841152972.html
https://ria.ru/20221224/protest-1841082016.html
франция
турция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_120:0:2115:1496_1920x0_80_0_0_34367655c6e7e3299adf135b4a286cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хулуси акар, ибрагим калын, франция, турция, париж, рабочая партия курдистана
В мире, Хулуси Акар, Ибрагим Калын, Франция, Турция, Париж, Рабочая партия Курдистана
Глава Минобороны Турции прокомментировал беспорядки в Париже
Глава Минобороны Турции Акар: змея, вскормленная французами, начала жалить их самих
АНКАРА, 25 дек – РИА Новости.
Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, заявил
министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
обвинил Францию
в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии
. По словам Калына, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа".
"Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
"Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", - добавил глава военного ведомства Турции.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью.
В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие разбивали автобусные остановки, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.