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Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу - РИА Новости, 24.12.2022
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Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу
Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу - РИА Новости, 24.12.2022
Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу
Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписали всем местным и международным неправительственным... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:42
2022-12-24T19:43
в мире
афганистан
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КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписали всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на документ афганского министерства экономики. Сообщается, что работу сотрудниц поручено приостановить "до дальнейшего уведомления". Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, оон
В мире, Афганистан, ООН
19:42 24.12.2022 (обновлено: 19:43 24.12.2022)
 
Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу

Талибы предписали всем НПО в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках
Афганские женщины в бурках - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины в бурках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписали всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на документ афганского министерства экономики.
Сообщается, что работу сотрудниц поручено приостановить "до дальнейшего уведомления".
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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