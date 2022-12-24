https://ria.ru/20221224/zhenschiny-1841130199.html

Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу

Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу - РИА Новости, 24.12.2022

Талибы приказали НПО запретить сотрудницам-женщинам приходить на работу

Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписали всем местным и международным неправительственным... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T19:42

2022-12-24T19:42

2022-12-24T19:43

в мире

афганистан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736501_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_695f17bedd10d4df7958455f7ed8a1c7.jpg

КАБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предписали всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на документ афганского министерства экономики. Сообщается, что работу сотрудниц поручено приостановить "до дальнейшего уведомления". Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, оон