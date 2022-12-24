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Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2022
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Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"
Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2022
Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей в рамках акции "Елка желаний", также детские мечты осуществили руководитель... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:33
2022-12-24T10:33
андрей турчак
общество
елка желаний
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей в рамках акции "Елка желаний", также детские мечты осуществили руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и другие, сообщили в пресс-службе ЕР. "Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей. Семилетний Иоанн из Старой Руссы просил о мастер-классе по верховой езде – его провели в конном клубе "Гардарика" в Великом Новгороде", - говорится в сообщении. Отмечается, что семилетняя Эльвиза из села Счастливцево Генического района Херсонской области хотела смартфон, и вместе с мамой написала письмо Деду Морозу. "Пятнадцатилетняя Люба из села Нижние Торгаи Нижнесерогозского района мечтала о зимней куртке. Подарок девочке доставил секретарь Херсонского отделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин исполнил мечту шестилетней Алены из Выборгского района Ленинградской области о коньках", - добавили в пресс-службе. Также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева вместе с директором Минераловодского аэропорта Романом Чуевым осуществили мечту шестилетнего Мирона из Ставрополя, уточнили в партии. Ребёнок написал на "Ёлку желаний", что хочет побывать в кабине пилота самолета. Для мальчика, его мамы, брата и сестры в аэропорту Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова организовали экскурсию. После нее Мирон смог посидеть в кресле пилота самолёта Sukhoi Superjet 100.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837396926.html
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андрей турчак, общество, елка желаний
Андрей Турчак, Общество, Елка желаний
10:33 24.12.2022
 
Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"

Секретарь генсовета ЕР Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей в рамках акции "Елка желаний", также детские мечты осуществили руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и другие, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей. Семилетний Иоанн из Старой Руссы просил о мастер-классе по верховой езде – его провели в конном клубе "Гардарика" в Великом Новгороде", - говорится в сообщении.
Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
Отмечается, что семилетняя Эльвиза из села Счастливцево Генического района Херсонской области хотела смартфон, и вместе с мамой написала письмо Деду Морозу.
"Пятнадцатилетняя Люба из села Нижние Торгаи Нижнесерогозского района мечтала о зимней куртке. Подарок девочке доставил секретарь Херсонского отделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин исполнил мечту шестилетней Алены из Выборгского района Ленинградской области о коньках", - добавили в пресс-службе.
Также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева вместе с директором Минераловодского аэропорта Романом Чуевым осуществили мечту шестилетнего Мирона из Ставрополя, уточнили в партии. Ребёнок написал на "Ёлку желаний", что хочет побывать в кабине пилота самолета. Для мальчика, его мамы, брата и сестры в аэропорту Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова организовали экскурсию. После нее Мирон смог посидеть в кресле пилота самолёта Sukhoi Superjet 100.
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Андрей ТурчакОбществоЕлка желаний
 
 
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