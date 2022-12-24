Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"
Секретарь генсовета ЕР Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей в рамках акции "Елка желаний", также детские мечты осуществили руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и другие, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей. Семилетний Иоанн из Старой Руссы просил о мастер-классе по верховой езде – его провели в конном клубе "Гардарика" в Великом Новгороде", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что семилетняя Эльвиза из села Счастливцево Генического района Херсонской области хотела смартфон, и вместе с мамой написала письмо Деду Морозу.
"Пятнадцатилетняя Люба из села Нижние Торгаи Нижнесерогозского района мечтала о зимней куртке. Подарок девочке доставил секретарь Херсонского отделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин исполнил мечту шестилетней Алены из Выборгского района Ленинградской области о коньках", - добавили в пресс-службе.
Также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева вместе с директором Минераловодского аэропорта Романом Чуевым осуществили мечту шестилетнего Мирона из Ставрополя, уточнили в партии. Ребёнок написал на "Ёлку желаний", что хочет побывать в кабине пилота самолета. Для мальчика, его мамы, брата и сестры в аэропорту Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова организовали экскурсию. После нее Мирон смог посидеть в кресле пилота самолёта Sukhoi Superjet 100.