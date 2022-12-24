https://ria.ru/20221224/zhelaniya-1841045399.html

Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"

Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2022

Турчак исполнил желания троих детей на акции "Елка желаний"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей в рамках акции "Елка желаний", также детские мечты осуществили руководитель... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:33

2022-12-24T10:33

2022-12-24T10:33

андрей турчак

общество

елка желаний

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей в рамках акции "Елка желаний", также детские мечты осуществили руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и другие, сообщили в пресс-службе ЕР. "Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак исполнил желания троих детей. Семилетний Иоанн из Старой Руссы просил о мастер-классе по верховой езде – его провели в конном клубе "Гардарика" в Великом Новгороде", - говорится в сообщении. Отмечается, что семилетняя Эльвиза из села Счастливцево Генического района Херсонской области хотела смартфон, и вместе с мамой написала письмо Деду Морозу. "Пятнадцатилетняя Люба из села Нижние Торгаи Нижнесерогозского района мечтала о зимней куртке. Подарок девочке доставил секретарь Херсонского отделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин исполнил мечту шестилетней Алены из Выборгского района Ленинградской области о коньках", - добавили в пресс-службе. Также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева вместе с директором Минераловодского аэропорта Романом Чуевым осуществили мечту шестилетнего Мирона из Ставрополя, уточнили в партии. Ребёнок написал на "Ёлку желаний", что хочет побывать в кабине пилота самолета. Для мальчика, его мамы, брата и сестры в аэропорту Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова организовали экскурсию. После нее Мирон смог посидеть в кресле пилота самолёта Sukhoi Superjet 100.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837396926.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей турчак, общество, елка желаний