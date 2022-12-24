19:04 24.12.2022 (обновлено: 19:55 24.12.2022)
Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны
Французский политик Филиппо назвал поездку Зеленского в США предвестником мировой войны
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!" — написал он.
По словам политика, конфликт мирового масштаба нужен лидерам Украины и США для "приумножения" собственной славы, а также для уничтожения европейских стран и сохранения гегемонии доллара на планете.
"Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране!" — предложил он.
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".