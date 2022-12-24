https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841125622.html

Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны

Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны - РИА Новости, 24.12.2022

Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T19:04

2022-12-24T19:04

2022-12-24T19:55

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

франция

сша

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.По словам политика, конфликт мирового масштаба нужен лидерам Украины и США для "приумножения" собственной славы, а также для уничтожения европейских стран и сохранения гегемонии доллара на планете."Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране!" — предложил он.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html

украина

франция

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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, франция, сша