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Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны - РИА Новости, 24.12.2022
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Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны
Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны - РИА Новости, 24.12.2022
Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:04
2022-12-24T19:55
политика
владимир зеленский
джо байден
украина
франция
сша
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.По словам политика, конфликт мирового масштаба нужен лидерам Украины и США для "приумножения" собственной славы, а также для уничтожения европейских стран и сохранения гегемонии доллара на планете."Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране!" — предложил он.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, франция, сша
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Франция, США
19:04 24.12.2022 (обновлено: 19:55 24.12.2022)
 
Во Франции назвали поступок Зеленского предвестником мировой войны

Французский политик Филиппо назвал поездку Зеленского в США предвестником мировой войны

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!" — написал он.

По словам политика, конфликт мирового масштаба нужен лидерам Украины и США для "приумножения" собственной славы, а также для уничтожения европейских стран и сохранения гегемонии доллара на планете.
"Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране!" — предложил он.
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
16:19
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