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При взрыве газа в частном доме под Волгоградом погибла школьница
При взрыве газа в частном доме под Волгоградом погибла школьница - РИА Новости, 24.12.2022
При взрыве газа в частном доме под Волгоградом погибла школьница
Взрыв газа произошел в частном доме в поселке Иловля Волгоградской области, погибла 15-летняя девочка, ее родители госпитализированы с травмами, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:09
2022-12-24T14:09
2022-12-24T14:18
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 24 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в частном доме в поселке Иловля Волгоградской области, погибла 15-летняя девочка, ее родители госпитализированы с травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по региону. "(В субботу – ред.) 24 декабря 2022 года в одном из частных домовладений по улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области произошел хлопок газа, что повлекло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка", - заявили в ведомстве. Отмечается, что родители школьницы, 64-летний мужчина и 52-летняя женщина, с травмами доставлены в больницу. СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после ЧП. По информации ведомства, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования автомобиля, который стоял на цокольном этаже дома.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841050915.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:09 24.12.2022 (обновлено: 14:18 24.12.2022)
При взрыве газа в частном доме под Волгоградом погибла школьница
При взрыве газа в частном доме в Волгоградской области погибла 15-летняя школьница