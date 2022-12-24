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Генерал из США заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева - РИА Новости, 24.12.2022
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Генерал из США заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева
Генерал из США заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева - РИА Новости, 24.12.2022
Генерал из США заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева
Украинские военные понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, заявил американский генерал Барри Маккеффри в интервью MSNBC. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T20:13
2022-12-24T22:32
политика
украина
сша
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские военные понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, заявил американский генерал Барри Маккеффри в интервью MSNBC.По словам офицера, одна батарея зенитных ракетных комплексов Patriot, которую Штаты обещали поставить Киеву, не изменит ситуацию "на земле" из-за подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии.Маккеффри предложил передать ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа "земля — земля" ATACMS, чтобы попытаться повлиять на баланс сил.После начала российской спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным оружием станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины боеприпасами со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
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политика, украина, сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Вооруженные силы Украины
20:13 24.12.2022 (обновлено: 22:32 24.12.2022)
 
Генерал из США заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева

Американский генерал Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и находятся в большой опасности

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские военные понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, заявил американский генерал Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
"Украина несет огромные потери и находится в великой опасности", — сказал он.
По словам офицера, одна батарея зенитных ракетных комплексов Patriot, которую Штаты обещали поставить Киеву, не изменит ситуацию "на земле" из-за подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии.
Маккеффри предложил передать ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа "земля — земля" ATACMS, чтобы попытаться повлиять на баланс сил.
После начала российской спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным оружием станут законными целями для ВКС в соседней республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины боеприпасами со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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