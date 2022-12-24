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Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2022

Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:32

2022-12-24T15:32

2022-12-24T15:32

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221128/vooruzheniya-1834677334.html

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