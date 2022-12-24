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Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2022
Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:32
2022-12-24T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
15:32 24.12.2022
 
Российские войска поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Российские военные поразили пункт управления и склад вооружения ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСклад с боеприпасами ВСУ
Склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Склад с боеприпасами ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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