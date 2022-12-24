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ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/voennye-1841083086.html
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.12.2022
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:18
2022-12-24T15:27
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.
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россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
15:18 24.12.2022 (обновлено: 15:27 24.12.2022)
 
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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