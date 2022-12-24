https://ria.ru/20221224/voennye-1841083086.html

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.12.2022

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:18

2022-12-24T15:18

2022-12-24T15:27

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, харьковская область