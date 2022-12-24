https://ria.ru/20221224/voennye-1841083086.html
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.12.2022
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:18
2022-12-24T15:18
2022-12-24T15:27
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми до 50 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
15:18 24.12.2022 (обновлено: 15:27 24.12.2022)
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении