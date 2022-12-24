https://ria.ru/20221224/vino-1841015190.html

Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве

Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 24.12.2022

Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве

Правильный температурный режим следует соблюдать при подаче любого вина, однако именно холод позволяет замаскировать некачественный напиток, рассказали РИА... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T06:02

2022-12-24T06:02

2022-12-24T06:15

общество

артур саркисян

европа

роскачество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правильный температурный режим следует соблюдать при подаче любого вина, однако именно холод позволяет замаскировать некачественный напиток, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Одно и то же вино, будучи поданным переохлаждённым, оптимальной температуры и тёплым, будет восприниматься как три совершенно разных образца. Холод скрывает аромат, во вкусе вы чувствуете только легкую кислинку. Таким образом в кафе где-нибудь на юге Европы или в российских барах нередко "прячут" недостатки вина", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна. Он также отметил, что в целом, для вина можно сформулировать правило - чем оно проще, тем ниже должна быть температура подачи. "Коллекционное шампанское можно подавать не слишком охлаждённым, а простое красное вино, напротив, лучше охладить. Комнатная температура подачи красного вина – это вообще миф", - добавил Саркисян. Так, для лёгких красных вин диапазон подачи составляет от 12 и до 16 градусов - для выдержанных. У белых - от 10-11 (простые легкие, полусухие) и до 12-14 (выдержанные в дубе). Для розовых подойдёт температура от 8-10 градусов, если это легкие, полусухие виды, и до 12 - если это плотные и насыщенные. Для сладких и полусладких игристых от 7-8 и 12-13 для коллекционного шампанского. При этом, по мнению экспертов, для охлаждения напитков можно использовать не только привычные методы - морозилку и холодильник, но и снег. "Если есть возможности вынести бутылку на улицу (или на балконе достаточно снега), через 10 минут в сугробе она уже достигнет "нужной кондиции". Также неплохо снег будет охлаждать вино в ведёрке", - заключили в Роскачестве.

https://ria.ru/20221203/vino-1836056887.html

https://ria.ru/20221216/vino-1839048075.html

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общество, артур саркисян, европа, роскачество