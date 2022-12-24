https://ria.ru/20221224/vino-1841015190.html
Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве
Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 24.12.2022
Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве
Правильный температурный режим следует соблюдать при подаче любого вина, однако именно холод позволяет замаскировать некачественный напиток, рассказали РИА... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T06:02
2022-12-24T06:02
2022-12-24T06:15
общество
артур саркисян
европа
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834074263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07edfeeb7ee5d74fb176a6270ff91590.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правильный температурный режим следует соблюдать при подаче любого вина, однако именно холод позволяет замаскировать некачественный напиток, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Одно и то же вино, будучи поданным переохлаждённым, оптимальной температуры и тёплым, будет восприниматься как три совершенно разных образца. Холод скрывает аромат, во вкусе вы чувствуете только легкую кислинку. Таким образом в кафе где-нибудь на юге Европы или в российских барах нередко "прячут" недостатки вина", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна. Он также отметил, что в целом, для вина можно сформулировать правило - чем оно проще, тем ниже должна быть температура подачи. "Коллекционное шампанское можно подавать не слишком охлаждённым, а простое красное вино, напротив, лучше охладить. Комнатная температура подачи красного вина – это вообще миф", - добавил Саркисян. Так, для лёгких красных вин диапазон подачи составляет от 12 и до 16 градусов - для выдержанных. У белых - от 10-11 (простые легкие, полусухие) и до 12-14 (выдержанные в дубе). Для розовых подойдёт температура от 8-10 градусов, если это легкие, полусухие виды, и до 12 - если это плотные и насыщенные. Для сладких и полусладких игристых от 7-8 и 12-13 для коллекционного шампанского. При этом, по мнению экспертов, для охлаждения напитков можно использовать не только привычные методы - морозилку и холодильник, но и снег. "Если есть возможности вынести бутылку на улицу (или на балконе достаточно снега), через 10 минут в сугробе она уже достигнет "нужной кондиции". Также неплохо снег будет охлаждать вино в ведёрке", - заключили в Роскачестве.
https://ria.ru/20221203/vino-1836056887.html
https://ria.ru/20221216/vino-1839048075.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834074263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_447ab2d362c2e24664ac34a958c4dad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артур саркисян, европа, роскачество
Общество, Артур Саркисян, Европа, Роскачество
06:02 24.12.2022 (обновлено: 06:15 24.12.2022)
Холод маскирует недостатки вина, заявили в Роскачестве
В Роскачестве заявили, что холод позволяет замаскировать некачественное вино
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правильный температурный режим следует соблюдать при подаче любого вина, однако именно холод позволяет замаскировать некачественный напиток, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Одно и то же вино, будучи поданным переохлаждённым, оптимальной температуры и тёплым, будет восприниматься как три совершенно разных образца. Холод скрывает аромат, во вкусе вы чувствуете только легкую кислинку. Таким образом в кафе где-нибудь на юге Европы
или в российских барах нередко "прячут" недостатки вина", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна
.
Он также отметил, что в целом, для вина можно сформулировать правило - чем оно проще, тем ниже должна быть температура подачи. "Коллекционное шампанское можно подавать не слишком охлаждённым, а простое красное вино, напротив, лучше охладить. Комнатная температура подачи красного вина – это вообще миф", - добавил Саркисян.
Так, для лёгких красных вин диапазон подачи составляет от 12 и до 16 градусов - для выдержанных. У белых - от 10-11 (простые легкие, полусухие) и до 12-14 (выдержанные в дубе).
Для розовых подойдёт температура от 8-10 градусов, если это легкие, полусухие виды, и до 12 - если это плотные и насыщенные. Для сладких и полусладких игристых от 7-8 и 12-13 для коллекционного шампанского.
При этом, по мнению экспертов, для охлаждения напитков можно использовать не только привычные методы - морозилку и холодильник, но и снег. "Если есть возможности вынести бутылку на улицу (или на балконе достаточно снега), через 10 минут в сугробе она уже достигнет "нужной кондиции". Также неплохо снег будет охлаждать вино в ведёрке", - заключили в Роскачестве.