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Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры - РИА Новости, 24.12.2022
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Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры
Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры - РИА Новости, 24.12.2022
Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры
Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине, в этом году дополнили фигурками президента США Джо... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:19
2022-12-24T11:19
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
львовская область
в мире
украина
степан бандера
джо байден
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине, в этом году дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщили во Львовском облсовете. "В государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея установили рождественский вертеп. Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры", - говорится в сообщении на сайте облсовета. Организаторы пояснили это уникальностью украинских рождественских вертепов, которая заключается в том, что "каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который собственно их и отличает". Рождественский вертеп представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова. Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии (УПА*)", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.
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организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, львовская область, в мире, украина, степан бандера, джо байден
Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Львовская область, В мире, Украина, Степан Бандера, Джо Байден
11:19 24.12.2022
 
Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Рождественский вертеп заповедника подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры

© Фото : Львівська обласна радаРождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине
Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Львівська обласна рада
Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине, в этом году дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщили во Львовском облсовете.
"В государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея установили рождественский вертеп. Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры", - говорится в сообщении на сайте облсовета.
Организаторы пояснили это уникальностью украинских рождественских вертепов, которая заключается в том, что "каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который собственно их и отличает".
Рождественский вертеп представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
03:24
WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии (УПА*)", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
 
Организация украинских националистовУкраинская повстанческая армияЛьвовская областьВ миреУкраинаСтепан БандераДжо Байден
 
 
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