Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры
Рождественский вертеп заповедника подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры
© Фото : Львівська обласна радаРождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине
© Фото : Львівська обласна рада
Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине, в этом году дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщили во Львовском облсовете.
"В государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея установили рождественский вертеп. Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры", - говорится в сообщении на сайте облсовета.
Организаторы пояснили это уникальностью украинских рождественских вертепов, которая заключается в том, что "каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который собственно их и отличает".
Рождественский вертеп представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии (УПА*)", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.