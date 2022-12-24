https://ria.ru/20221224/vertep-1841049569.html

Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры - РИА Новости, 24.12.2022

Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине, в этом году дополнили фигурками президента США Джо... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:19

2022-12-24T11:19

2022-12-24T11:19

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

львовская область

в мире

украина

степан бандера

джо байден

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рождественский вертеп, установленный в историко-культурном заповеднике в Львовской области на Украине, в этом году дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщили во Львовском облсовете. "В государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея установили рождественский вертеп. Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры", - говорится в сообщении на сайте облсовета. Организаторы пояснили это уникальностью украинских рождественских вертепов, которая заключается в том, что "каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который собственно их и отличает". Рождественский вертеп представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова. Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии (УПА*)", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20221224/vizit-1841009790.html

львовская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, львовская область, в мире, украина, степан бандера, джо байден