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Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым - РИА Новости, 24.12.2022
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Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым
Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым - РИА Новости, 24.12.2022
Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выявить с привлечением силовых структур лиц, оказывающих соцуслуги для пожилых и инвалидов, принять меры... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:28
2022-12-24T10:28
сергей цивилев
кемеровская область
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выявить с привлечением силовых структур лиц, оказывающих соцуслуги для пожилых и инвалидов, принять меры при нарушениях. "Главам муниципалитетов необходимо срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Информацию предоставить председателю правительства. Если какие-то из них отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы. Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов", - написал Цивилев в своем телеграм-канале. В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
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кемеровская область
кемерово
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сергей цивилев, кемеровская область, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
10:28 24.12.2022
 
Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым

Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым и инвалидам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выявить с привлечением силовых структур лиц, оказывающих соцуслуги для пожилых и инвалидов, принять меры при нарушениях.
"Главам муниципалитетов необходимо срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Информацию предоставить председателю правительства. Если какие-то из них отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы. Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов", - написал Цивилев в своем телеграм-канале.
В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
07:41
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
 
Сергей ЦивилевКемеровская областьКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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