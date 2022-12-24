https://ria.ru/20221224/uslugi-1841044748.html

Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым

Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым - РИА Новости, 24.12.2022

Кемеровский губернатор поручил выявить тех, кто оказывает соцуслуги пожилым

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выявить с привлечением силовых структур лиц, оказывающих соцуслуги для пожилых и инвалидов, принять меры... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:28

2022-12-24T10:28

2022-12-24T10:28

сергей цивилев

кемеровская область

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выявить с привлечением силовых структур лиц, оказывающих соцуслуги для пожилых и инвалидов, принять меры при нарушениях. "Главам муниципалитетов необходимо срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Информацию предоставить председателю правительства. Если какие-то из них отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы. Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов", - написал Цивилев в своем телеграм-канале. В ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html

кемеровская область

кемерово

россия

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Варвара Скокшина

сергей цивилев, кемеровская область, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество