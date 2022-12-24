12:58 24.12.2022 (обновлено: 22:30 24.12.2022)
СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot
Newsweek: Украина еще не скоро сможет воспользоваться американскими ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отправленные на Украину Вашингтоном зенитные ракетные комплексы Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, сообщает американское издание Newsweek.
По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot, кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, указывается в материале.
"Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК", — заявил бывший военный.
Аналитик Института Катона Джордан Коэн также рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может занять целый календарный год.
"В случае с Patriot, учитывая отсутствие ракет в свободном доступе, их нельзя тратить впустую. <...> Я думаю, что доставка этого комплекса и обучение займут много месяцев и из-за ограниченных поставок, а также стоимости. Не уверен, что им начнут пользоваться, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года", — считает аналитик.
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.