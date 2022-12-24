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СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot - РИА Новости, 24.12.2022
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СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot
СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot - РИА Новости, 24.12.2022
СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot
Отправленные на Украину Вашингтоном зенитные ракетные комплексы Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, сообщает американское издание Newsweek. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:58
2022-12-24T22:30
в мире
владимир зеленский
украина
сша
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отправленные на Украину Вашингтоном зенитные ракетные комплексы Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, сообщает американское издание Newsweek.По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot, кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, указывается в материале."Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК", — заявил бывший военный.Аналитик Института Катона Джордан Коэн также рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может занять целый календарный год.Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
12:58 24.12.2022 (обновлено: 22:30 24.12.2022)
 
СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot

Newsweek: Украина еще не скоро сможет воспользоваться американскими ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отправленные на Украину Вашингтоном зенитные ракетные комплексы Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, сообщает американское издание Newsweek.
По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot, кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, указывается в материале.
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"Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК", — заявил бывший военный.
Аналитик Института Катона Джордан Коэн также рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может занять целый календарный год.

"В случае с Patriot, учитывая отсутствие ракет в свободном доступе, их нельзя тратить впустую. <...> Я думаю, что доставка этого комплекса и обучение займут много месяцев и из-за ограниченных поставок, а также стоимости. Не уверен, что им начнут пользоваться, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года", — считает аналитик.

Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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