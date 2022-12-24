https://ria.ru/20221224/ukraina-1841061559.html

СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot

СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot - РИА Новости, 24.12.2022

СМИ: Украина еще не скоро сможет использовать ЗРК Patriot

Отправленные на Украину Вашингтоном зенитные ракетные комплексы Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, сообщает американское издание Newsweek. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:58

2022-12-24T12:58

2022-12-24T22:30

в мире

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отправленные на Украину Вашингтоном зенитные ракетные комплексы Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, сообщает американское издание Newsweek.По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot, кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, указывается в материале."Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК", — заявил бывший военный.Аналитик Института Катона Джордан Коэн также рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может занять целый календарный год.Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html

https://ria.ru/20221224/ssha-1841032745.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )