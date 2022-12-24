https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине - РИА Новости, 24.12.2022
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:48
2022-12-24T08:48
2022-12-24T08:49
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, на 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американцы "особенно болезненно" реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности. Кроме того, в Женеве Минобороны России провело брифинг по итогам консультативного совещания, которое состоялось в сентябре. "Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций", - заявил Кириллов. Он уточнил, что в качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА). "Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - сказал Кириллов. Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО. "Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений", - процитировал Уорда Кириллов.
https://ria.ru/20221224/ispolniteli-1841023410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, В мире
08:48 24.12.2022 (обновлено: 08:49 24.12.2022)
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
Кириллов: экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, на 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американцы "особенно болезненно" реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности.
Кроме того, в Женеве Минобороны России провело брифинг по итогам консультативного совещания, которое состоялось в сентябре. "Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций", - заявил Кириллов.
Он уточнил, что в качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА).
"Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - сказал Кириллов.
Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО. "Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений", - процитировал Уорда Кириллов.