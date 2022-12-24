https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html

Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине

Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине - РИА Новости, 24.12.2022

Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине

Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:48

2022-12-24T08:48

2022-12-24T08:49

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, на 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американцы "особенно болезненно" реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности. Кроме того, в Женеве Минобороны России провело брифинг по итогам консультативного совещания, которое состоялось в сентябре. "Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций", - заявил Кириллов. Он уточнил, что в качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА). "Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - сказал Кириллов. Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО. "Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений", - процитировал Уорда Кириллов.

https://ria.ru/20221224/ispolniteli-1841023410.html

https://ria.ru/20221223/stoltenberg-1840979496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь кириллов, украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире