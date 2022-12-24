Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине - РИА Новости, 24.12.2022
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине
Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:48
2022-12-24T08:49
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
украина
сша
россия
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820505996_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fb80313b87e2a2498f0d568424c1e587.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, на 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американцы "особенно болезненно" реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности. Кроме того, в Женеве Минобороны России провело брифинг по итогам консультативного совещания, которое состоялось в сентябре. "Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций", - заявил Кириллов. Он уточнил, что в качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА). "Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - сказал Кириллов. Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО. "Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений", - процитировал Уорда Кириллов.
https://ria.ru/20221224/ispolniteli-1841023410.html
https://ria.ru/20221223/stoltenberg-1840979496.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820505996_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2054340943c35d0d7cfb93c560aceba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кириллов, украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, В мире
08:48 24.12.2022 (обновлено: 08:49 24.12.2022)
 
Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине

Кириллов: экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРабота лаборатории
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Работа лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, на 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американцы "особенно болезненно" реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности.
Кроме того, в Женеве Минобороны России провело брифинг по итогам консультативного совещания, которое состоялось в сентябре. "Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций", - заявил Кириллов.
Он уточнил, что в качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА).
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:49
Минобороны узнало исполнителей военно-биологических программ США на Украине
"Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - сказал Кириллов.
Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО. "Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений", - процитировал Уорда Кириллов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 21:20Специальная военная операция на Украине
Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала