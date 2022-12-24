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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе - РИА Новости, 24.12.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе - РИА Новости, 24.12.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе
Доступ к сайту tvrain.tv ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности недостоверной информации о... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:34
2022-12-24T13:40
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Доступ к сайту tvrain.tv ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь"*."На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", - говорится в сообщении.Отмечается, что на ресурсе на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия
13:34 24.12.2022 (обновлено: 13:40 24.12.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе

РКН ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе из-за запрещенного контента

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Доступ к сайту tvrain.tv ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь"*.
"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ресурсе на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно спецоперации на Украине.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа 2021, 17:03
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссия
 
 
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