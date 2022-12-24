https://ria.ru/20221224/tvrain-1841066176.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе - РИА Новости, 24.12.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Дождя"* на постоянной основе

Доступ к сайту tvrain.tv ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности недостоверной информации о... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:34

2022-12-24T13:34

2022-12-24T13:40

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_f144994a8cd616ae31eae354bfce8410.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Доступ к сайту tvrain.tv ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь"*."На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", - говорится в сообщении.Отмечается, что на ресурсе на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия