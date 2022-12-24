Турция призвала НАТО остановить "провокации Греции"
Минобороны Турции призвало НАТО остановить "провокации Греции" в отношении Анкары
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить "провокационные действия" Афины в отношении Анкары.
Минобороны Турции сообщило ранее о попытке перехвата греческой стороной турецких боевых самолетов во время выполнения ими полетов в рамках миссии НАТО.
"Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать "стоп" подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции, и вынести уроки из истории", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
"Блок НАТО в составе которого есть Турция – всегда будет сильной структурой", - подчеркнул министр.
Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, милитаризация островов является нарушением давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения.
Плохие отношения Турции и Греции еще больше ухудшились после выступления премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис, и он не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".
В одном из выступлений Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".
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