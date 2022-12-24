https://ria.ru/20221224/turtsiya-1841081480.html

Турция призвала НАТО остановить "провокации Греции"

Турция призвала НАТО остановить "провокации Греции" - РИА Новости, 24.12.2022

Турция призвала НАТО остановить "провокации Греции"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить "провокационные действия" Афины в отношении Анкары. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:04

2022-12-24T15:04

2022-12-24T15:04

в мире

хулуси акар

мевлют чавушоглу

кириакос мицотакис

турция

греция

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить "провокационные действия" Афины в отношении Анкары. Минобороны Турции сообщило ранее о попытке перехвата греческой стороной турецких боевых самолетов во время выполнения ими полетов в рамках миссии НАТО. "Афины чинят беззаконие. В НАТО наконец-то должны сказать "стоп" подобным действиям. Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции, и вынести уроки из истории", - приводит слова Акара агентство Anadolu. "Блок НАТО в составе которого есть Турция – всегда будет сильной структурой", - подчеркнул министр. Турция требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, милитаризация островов является нарушением давних международных договоров и ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения. Плохие отношения Турции и Греции еще больше ухудшились после выступления премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США 17 мая, где он заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море". Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил греческого премьера в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис, и он не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело". В одном из выступлений Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".

https://ria.ru/20221220/perekhvat-1839929275.html

https://ria.ru/20221206/chavushoglu-1836726356.html

турция

греция

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хулуси акар, мевлют чавушоглу, кириакос мицотакис, турция, греция, анкара (провинция), нато, конгресс сша, f-16, минобороны турции