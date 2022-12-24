На востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Запорожье объявили воздушную тревогу
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Карта отмечена красным в данных регионах, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 16.27 в Днепропетровской области" и в 16.19 в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сигнал тревоги третий раз объявлен в субботу в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Ранее в субботу сигнал тревоги был объявлен, а затем отменен в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Ближе к 14.00 мск тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.