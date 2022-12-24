https://ria.ru/20221224/trevoga-1841100370.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:52

2022-12-24T16:52

2022-12-24T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Карта отмечена красным в данных регионах, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 16.27 в Днепропетровской области" и в 16.19 в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сигнал тревоги третий раз объявлен в субботу в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее в субботу сигнал тревоги был объявлен, а затем отменен в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Ближе к 14.00 мск тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/naemniki-1841083416.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html

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днепропетровская область

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область, запорожская область