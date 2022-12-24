https://ria.ru/20221224/trevoga-1841060502.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2022

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:46

2022-12-24T12:46

2022-12-24T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. Предупреждение в этих регионах объявлено практически одновременно около 12:35 (мск). Ближе к 14:00 мск сигнал снова прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина энергосистемы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221223/nekhvatka-1840999167.html

харьковская область

киев

украина

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Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, украина