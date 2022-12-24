https://ria.ru/20221224/tekhas-1841154671.html
В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии
В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии - РИА Новости, 24.12.2022
В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии
В Техасе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электричества, говорится в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T23:26
2022-12-24T23:26
2022-12-24T23:55
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. В Техасе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электричества, говорится в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган. Резкое падение температуры и сильный ветер вывели из строя часть генерирующих мощностей и привели к рекордному росту потребления электричества. Непогода, по данным министерства, оставила техасцев без 16,7 тысячи мегаватт электричества, которое вырабатывается с помощью углеводородов, ветра и солнца. Ситуация усугубляется тем, что энергосистема Техаса изолирована и штат не может рассчитывать на поставки электричества извне. Поэтому минэнерго США разрешило энергетикам в Техасе пренебречь экологическими нормами ради наращивания производства в условиях зимнего шторма.Разрешение максимизировать генерацию на функционирующих объектах действует до воскресенья, когда ожидается улучшение погоды и возвращение в строй остановленных электростанций. В Техасе без электричества остаются около 12 тысяч домохозяйств и предприятий из 12,7 миллиона потребителей, свидетельствуют данные мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us.
https://ria.ru/20221224/ssha-1841045545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, минэнерго сша
В мире, Техас, США, Минэнерго США
23:26 24.12.2022 (обновлено: 23:55 24.12.2022)
В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии
Минэнерго США объявило режим чрезвычайной ситуации в Техасе из-за нехватки электроэнергии
ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. В Техасе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электричества, говорится в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган.
"Настоящим я выношу определение, что в Техасе
существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин", — сказано в бумаге.
Резкое падение температуры и сильный ветер вывели из строя часть генерирующих мощностей и привели к рекордному росту потребления электричества.
Непогода, по данным министерства, оставила техасцев без 16,7 тысячи мегаватт электричества, которое вырабатывается с помощью углеводородов, ветра и солнца. Ситуация усугубляется тем, что энергосистема Техаса изолирована и штат не может рассчитывать на поставки электричества извне.
Поэтому минэнерго США разрешило энергетикам в Техасе пренебречь экологическими нормами ради наращивания производства в условиях зимнего шторма.
Разрешение максимизировать генерацию на функционирующих объектах действует до воскресенья, когда ожидается улучшение погоды и возвращение в строй остановленных электростанций.
В Техасе без электричества остаются около 12 тысяч домохозяйств и предприятий из 12,7 миллиона потребителей, свидетельствуют данные мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us.