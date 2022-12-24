https://ria.ru/20221224/tekhas-1841154671.html

В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии

В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии - РИА Новости, 24.12.2022

В Техасе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии

В Техасе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электричества, говорится в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T23:26

2022-12-24T23:26

2022-12-24T23:55

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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. В Техасе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электричества, говорится в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган. Резкое падение температуры и сильный ветер вывели из строя часть генерирующих мощностей и привели к рекордному росту потребления электричества. Непогода, по данным министерства, оставила техасцев без 16,7 тысячи мегаватт электричества, которое вырабатывается с помощью углеводородов, ветра и солнца. Ситуация усугубляется тем, что энергосистема Техаса изолирована и штат не может рассчитывать на поставки электричества извне. Поэтому минэнерго США разрешило энергетикам в Техасе пренебречь экологическими нормами ради наращивания производства в условиях зимнего шторма.Разрешение максимизировать генерацию на функционирующих объектах действует до воскресенья, когда ожидается улучшение погоды и возвращение в строй остановленных электростанций. В Техасе без электричества остаются около 12 тысяч домохозяйств и предприятий из 12,7 миллиона потребителей, свидетельствуют данные мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us.

https://ria.ru/20221224/ssha-1841045545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, техас, сша, минэнерго сша