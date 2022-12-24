https://ria.ru/20221224/tailand-1840797268.html

В АТОР заявили, что отдых в Таиланде может подешеветь

В АТОР заявили, что отдых в Таиланде может подешеветь - РИА Новости, 24.12.2022

В АТОР заявили, что отдых в Таиланде может подешеветь

Правительство Таиланда анонсировало новые меры по стимулированию в 2023 году экономики и туризма в частности, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T02:36

2022-12-24T02:36

2022-12-24T02:36

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

краби (провинция)

пхукет (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правительство Таиланда анонсировало новые меры по стимулированию в 2023 году экономики и туризма в частности, сообщает АТОР.Так, кабинет министров планирует снизить акциз на авиакеросин для внутренних рейсов с 4,726 бат до 0,20 бат за литр с 1 января по 30 июня 2023 года "для развития туризма и поддержки восстановления авиакомпаний после пандемии". Правительство ожидает, что перевозчики уменьшат стоимость билетов, что поддержит индустрию путешествий. Любители отдыха на Самуи, в провинциях Краби, Чиангмай смогут сэкономить.Эксперты АТОР подсчитали, что в следующем году стоимость авиабилета из Пхукета в Паттайю может снизиться с сегодняшних 12,5 до 8,9 тысячи рублей в одну сторону, из Бангкока в Краби — с 7,5 до 2,8 тысячи рублей, в Чиангмай — с 4,6 до 2,8 тысячи рублей, а на Самуи — с 10,5 до 7,9 тысячи рублей.Также правительство обсуждает возможность продлить время работы развлекательных заведений с двух до четырех часов ночи. Это может увеличить доходы баров и дискотек.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

таиланд

краби (провинция)

пхукет (остров)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, краби (провинция), пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор)