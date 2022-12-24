https://ria.ru/20221224/svanidze-1841059692.html

Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ

Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ - РИА Новости, 24.12.2022

Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ

Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:39

2022-12-24T12:39

2022-12-24T12:39

николай сванидзе

российский государственный гуманитарный университет

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о переходе на другую должность. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Сванидзе уволен с должности директора института массмедиа РГГУ по решению ректора Александра Безбородова. "Об увольнении речь не идет, речь о переходе на другую должность. Пока ведутся переговоры, подробности попозже. Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь", - сказал Сванидзе. Согласно информации на сайте университета, Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики института массмедиа РГГУ.

https://ria.ru/20210131/svanidze-1595351334.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай сванидзе, российский государственный гуманитарный университет, общество