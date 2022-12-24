https://ria.ru/20221224/svanidze-1841059692.html
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ - РИА Новости, 24.12.2022
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:39
2022-12-24T12:39
2022-12-24T12:39
николай сванидзе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о переходе на другую должность. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Сванидзе уволен с должности директора института массмедиа РГГУ по решению ректора Александра Безбородова. "Об увольнении речь не идет, речь о переходе на другую должность. Пока ведутся переговоры, подробности попозже. Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь", - сказал Сванидзе. Согласно информации на сайте университета, Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики института массмедиа РГГУ.
https://ria.ru/20210131/svanidze-1595351334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай сванидзе, российский государственный гуманитарный университет, общество
Николай Сванидзе, Российский государственный гуманитарный университет, Общество
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
Журналист Николай Сванидзе заявил, что перейдет на другую должность в РГГУ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о переходе на другую должность.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Сванидзе уволен с должности директора института массмедиа РГГУ
по решению ректора Александра Безбородова.
"Об увольнении речь не идет, речь о переходе на другую должность. Пока ведутся переговоры, подробности попозже. Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь", - сказал Сванидзе.
Согласно информации на сайте университета, Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики института массмедиа РГГУ.