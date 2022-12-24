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Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ - РИА Новости, 24.12.2022
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Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ - РИА Новости, 24.12.2022
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:39
2022-12-24T12:39
николай сванидзе
российский государственный гуманитарный университет
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о переходе на другую должность. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Сванидзе уволен с должности директора института массмедиа РГГУ по решению ректора Александра Безбородова. "Об увольнении речь не идет, речь о переходе на другую должность. Пока ведутся переговоры, подробности попозже. Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь", - сказал Сванидзе. Согласно информации на сайте университета, Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики института массмедиа РГГУ.
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николай сванидзе, российский государственный гуманитарный университет, общество
Николай Сванидзе, Российский государственный гуманитарный университет, Общество
12:39 24.12.2022
 
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ

Журналист Николай Сванидзе заявил, что перейдет на другую должность в РГГУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Сванидзе . Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журналист Николай Сванидзе, комментируя информацию об увольнении с должности директора института РГГУ, заявил РИА Новости, что он останется в вузе, речь идет о переходе на другую должность.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Сванидзе уволен с должности директора института массмедиа РГГУ по решению ректора Александра Безбородова.
"Об увольнении речь не идет, речь о переходе на другую должность. Пока ведутся переговоры, подробности попозже. Сейчас больше комментировать не буду… В РГГУ я остаюсь", - сказал Сванидзе.
Согласно информации на сайте университета, Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики на факультете журналистики института массмедиа РГГУ.
Кадры задержания Николая Сванидзе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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Николай СванидзеРоссийский государственный гуманитарный университетОбщество
 
 
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