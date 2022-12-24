https://ria.ru/20221224/su-27-1841084483.html
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи - РИА Новости, 24.12.2022
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи
Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:26
2022-12-24T15:26
2022-12-24T16:23
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-27
ми-24
ми-8 амтш
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841090278_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f0a3c01d636a61e94fb0c7244fe75f7.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221224/trevoga-1841071952.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841090278_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a96a22ecfb4df70dc3ab4c095b209cfb.jpg
Минобороны РФ: украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбиты авиацией ВКС РФ
В ДНР Авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8.
2022-12-24T15:26
true
PT3M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, су-27, ми-24, ми-8 амтш, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-27, Ми-24, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, В мире
15:26 24.12.2022 (обновлено: 16:23 24.12.2022)
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи
Минобороны: российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи