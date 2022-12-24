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Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/su-27-1841084483.html
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи - РИА Новости, 24.12.2022
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи
Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:26
2022-12-24T16:23
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-27
ми-24
ми-8 амтш
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221224/trevoga-1841071952.html
россия
донецкая народная республика
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Минобороны РФ: украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбиты авиацией ВКС РФ
В ДНР Авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8.
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россия, воздушно-космические силы россии, су-27, ми-24, ми-8 амтш, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-27, Ми-24, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, В мире
15:26 24.12.2022 (обновлено: 16:23 24.12.2022)
 
Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи

Минобороны: российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8", - отмечает МО РФ.
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
14:20Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-27Ми-24Ми-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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