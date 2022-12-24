https://ria.ru/20221224/su-27-1841084483.html

Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи

Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи - РИА Новости, 24.12.2022

Российская авиация сбила украинский Су-27 в районе Камышевахи

Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:26

2022-12-24T15:26

2022-12-24T16:23

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-27

ми-24

ми-8 амтш

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки сбили в ДНР украинские самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221224/trevoga-1841071952.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбиты авиацией ВКС РФ В ДНР Авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. 2022-12-24T15:26 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воздушно-космические силы россии, су-27, ми-24, ми-8 амтш, донецкая народная республика, в мире