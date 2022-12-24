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СМИ: стрелявший в Париже признался, что планировал напасть на курдов - РИА Новости, 24.12.2022
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СМИ: стрелявший в Париже признался, что планировал напасть на курдов
СМИ: стрелявший в Париже признался, что планировал напасть на курдов - РИА Новости, 24.12.2022
СМИ: стрелявший в Париже признался, что планировал напасть на курдов
Задержанный за стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, признался, что планировал напасть на курдскую общину,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:34
2022-12-24T14:35
в мире
париж
происшествия
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Задержанный за стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, признался, что планировал напасть на курдскую общину, передает телеканал BFMTV. Сообщается, что стрелок признался полиции, что хотел атаковать курдскую общину. Мужчина в ходе допроса также объяснил свои действия расовой ненавистью. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Днем в пятницу у места стрельбы собрались несколько десятков курдов. Они обвиняли в стрельбе Турцию. Стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.
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РИА Новости
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в мире, париж, происшествия
В мире, Париж, Происшествия
14:34 24.12.2022 (обновлено: 14:35 24.12.2022)
 
СМИ: стрелявший в Париже признался, что планировал напасть на курдов

BFMTV: открывший стрельбу в Париже признался, что планировал напасть на курдскую общину

© AP Photo / Lewis JolyПолиция на месте стрельбы в Париже
Полиция на месте стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Полиция на месте стрельбы в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Задержанный за стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, признался, что планировал напасть на курдскую общину, передает телеканал BFMTV.
Сообщается, что стрелок признался полиции, что хотел атаковать курдскую общину. Мужчина в ходе допроса также объяснил свои действия расовой ненавистью.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Днем в пятницу у места стрельбы собрались несколько десятков курдов. Они обвиняли в стрельбе Турцию. Стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками.
В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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