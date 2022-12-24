https://ria.ru/20221224/ssha-1841045545.html

TNI: из-за украинского кризиса США потеряли былое величие

TNI: из-за украинского кризиса США потеряли былое величие - РИА Новости, 24.12.2022

TNI: из-за украинского кризиса США потеряли былое величие

Кризис на Украине ясно продемонстрировал множеству стран, что многополярная система работает в мире лучше, чем американоцентричная модель, заявил обозреватель... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:34

2022-12-24T10:34

2022-12-24T12:22

в мире

владимир путин

сша

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нато

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Кризис на Украине ясно продемонстрировал множеству стран, что многополярная система работает в мире лучше, чем американоцентричная модель, заявил обозреватель журнала The National Interest Роберт Рабил.По мнению автора статьи, именно конфликт на Украине подтолкнул множество государств к решению преследовать свои собственные интересы, а не исполнять волю Вашингтона."Многие из них являются друзьями или союзниками США. Но они не враги и не противники России и Китая из-за украинского кризиса. Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России, крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая, страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире. Но в равной степени они не могут испортить отношения с США. Следовательно, их политика диктуется их собственными интересами, свободными от идеологической бинарности времен холодной войны", — объяснил Рабил.В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение "подбрюшье" Соединенных Штатов — американский доллар.Рабиль напомнил, что за последнее время Иран заявил, что начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте — дирхамах. В апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты — канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта."Сегодня Вашингтон проводит свою внешнюю политику практически с закрытыми глазами, умышленно игнорируя признаки того, что его глобальная власть медленно, но неуклонно снижается. Украинский кризис, разразившийся после войн в Ираке и Афганистане, более или менее укрепил почти глобальное мнение о том, что многополярность и многосторонность лучше обслуживают мир. Разделив мир на три широких лагеря, украинский кризис, продвигаемый НАТО, сдвинул "нейтральный лагерь" на дюйм ближе к Китаю и России", — заключил Рабил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221224/sarmat-1841011508.html

https://ria.ru/20221223/nedrugi-1840976142.html

https://ria.ru/20221223/nekhvatka-1840999167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, сша, украина, россия, нато