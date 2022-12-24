09:34 24.12.2022 (обновлено: 11:04 24.12.2022)
СМИ: США превратились в украинский банк
American Thinker: США стали банком Украины, забыв о нуждах своих граждан
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США превратились в источник постоянного финансирования для Украины, бесконечно выдавая ей миллиарды долларов, что вызывает проблемы в самих Соединенных Штатах, пишет обозреватель Энтони Гонсалес в статье для American Thinker.
"Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан", — подчеркнул он.
Обозревателя шокировало предложение выделить Украине 45 миллиардов долларов. Он посетовал на то, что американские политики не заботятся о своих гражданах, несмотря на высокие инфляцию и цены на бензин, рекордные показатели нелегальной иммиграции, эпидемию наркотиков и уровень безработицы.
"Почему мы тратим такие чудовищные деньги на оборону? Более того, что сделала Украина, чтобы заслужить новое финансирование? Именно такими вопросами стоит задаваться", — написал автор материала.
По его мнению, принятый проект бюджета приведет к еще большему росту инфляции, а американцев к нищете. Также Гонсалес отметил, что США тратили меньше денег на оборону, когда президентом был Дональд Трамп.
Палата представителей и сенат США одобрили проект бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов. Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности, а также 45 миллиардов — на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.