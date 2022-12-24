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"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева - РИА Новости, 24.12.2022
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"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева
"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева - РИА Новости, 24.12.2022
"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева
Каждый демократ, проголосовавший в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, является спонсором нацизма, заявил американский политик, кандидат на... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T04:56
2022-12-24T12:43
в мире
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украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Каждый демократ, проголосовавший в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, является спонсором нацизма, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.По его словам, только один демократ, Александрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта федерального бюджета, включающего финансовую и военную поддержку Киева."Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии", — заключил Янг.Палата представителей США в пятницу одобрила проект федерального бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
https://ria.ru/20221224/vizit-1841009790.html
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в мире, сша, украина, нато, киев
В мире, США, Украина, НАТО, Киев
04:56 24.12.2022 (обновлено: 12:43 24.12.2022)
 
"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева

Американский политик Янг осудил демократов конгресса США за поддержку "нацистов" из Киева

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Каждый демократ, проголосовавший в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, является спонсором нацизма, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Мне омерзительно, что каждый демократ в палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины", — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, только один демократ, Александрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта федерального бюджета, включающего финансовую и военную поддержку Киева.
"Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии", — заключил Янг.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
03:24
WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия
Палата представителей США в пятницу одобрила проект федерального бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.
Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 22:12
Палата представителей США одобрила проект бюджета на 2023 год
 
В миреСШАУкраинаНАТОКиев
 
 
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