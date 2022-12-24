04:56 24.12.2022 (обновлено: 12:43 24.12.2022)
"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева
Американский политик Янг осудил демократов конгресса США за поддержку "нацистов" из Киева
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Каждый демократ, проголосовавший в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, является спонсором нацизма, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Мне омерзительно, что каждый демократ в палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины", — написал политик в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, только один демократ, Александрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта федерального бюджета, включающего финансовую и военную поддержку Киева.
"Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии", — заключил Янг.
Палата представителей США в пятницу одобрила проект федерального бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.
Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.