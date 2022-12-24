https://ria.ru/20221224/ssha-1841013287.html

"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева

"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева - РИА Новости, 24.12.2022

"Омерзительно": американский политик осудил поддержку "нацистов" из Киева

Каждый демократ, проголосовавший в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, является спонсором нацизма, заявил американский политик, кандидат на... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T04:56

2022-12-24T04:56

2022-12-24T12:43

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Каждый демократ, проголосовавший в конгрессе США за принятие нового пакета помощи Украине, является спонсором нацизма, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.По его словам, только один демократ, Александрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта федерального бюджета, включающего финансовую и военную поддержку Киева."Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии", — заключил Янг.Палата представителей США в пятницу одобрила проект федерального бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

https://ria.ru/20221224/vizit-1841009790.html

https://ria.ru/20221223/ssha-1840988038.html

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в мире, сша, украина, нато, киев