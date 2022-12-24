Рейтинг@Mail.ru
Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/ssha-1841011370.html
Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ
Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ
Порядка 1 миллиона домохозяйств в США остались без света из-за обрушившегося на страну снежного шторма, сообщает CNN. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T04:07
2022-12-24T04:07
в мире
жкх
сша
нью-йорк (город)
мичиган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595635066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc7fffa916ddeeb467c85feb76924aaf.jpg
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Порядка 1 миллиона домохозяйств в США остались без света из-за обрушившегося на страну снежного шторма, сообщает CNN. "Зимний шторм, сильный ветер, снегопад и низкие температуры обрушились на США, что привело к отключению от электричества более миллиона клиентов", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, стихия привела к гибели нескольких человек. Синоптики прогнозируют усиление шторма, который сейчас проходит через Средний Запад и восток страны, говорится в сообщении. Снегом засыпаны дороги, а прибрежные районы заливает волнами, сообщает телеканал. В связи со стихией отменяют рейсы самолетов и закрывают дороги, говорится в сообщении. Пользователи соцсетей в штатах Нью-Йорк и Мичиган публикуют видеозаписи, на которых заметен снег такой интенсивности, что за ним не видно соседних зданий.
https://ria.ru/20221223/primore-1840709476.html
сша
нью-йорк (город)
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595635066_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0901e40d25a86186e208f8a12b4e5987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, сша, нью-йорк (город), мичиган
В мире, ЖКХ, США, Нью-Йорк (город), Мичиган
04:07 24.12.2022
 
Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ

CNN сообщил, что миллион домохозяйств в США остались без света из-за снежного шторма

© AP Photo / Seth WenigЖенщина во время снегопада в Джерси-Сити
Женщина во время снегопада в Джерси-Сити - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Женщина во время снегопада в Джерси-Сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Порядка 1 миллиона домохозяйств в США остались без света из-за обрушившегося на страну снежного шторма, сообщает CNN.
"Зимний шторм, сильный ветер, снегопад и низкие температуры обрушились на США, что привело к отключению от электричества более миллиона клиентов", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, стихия привела к гибели нескольких человек. Синоптики прогнозируют усиление шторма, который сейчас проходит через Средний Запад и восток страны, говорится в сообщении. Снегом засыпаны дороги, а прибрежные районы заливает волнами, сообщает телеканал.
В связи со стихией отменяют рейсы самолетов и закрывают дороги, говорится в сообщении. Пользователи соцсетей в штатах Нью-Йорк и Мичиган публикуют видеозаписи, на которых заметен снег такой интенсивности, что за ним не видно соседних зданий.
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 04:02
В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада
 
В миреЖКХСШАНью-Йорк (город)Мичиган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала