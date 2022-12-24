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Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте - РИА Новости, 24.12.2022
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Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте
Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте - РИА Новости, 24.12.2022
Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте
Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает департамент РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:39
2022-12-24T16:32
ростов
миллеровский район
ростовская область
происшествия
общество
собаки
инсульт
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости. Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.По информации ведомства, утром 21 декабря житель хутора Терновой 1950 года рождения уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Вечером обеспокоенные родственники позвонили в службу спасения. К поискам пропавшего охотника подключились полицейские и спасатели. Нашли мужчину на следующий день в районе поселка Долотинка. Мужчина лежал на земле, по предварительной информации, у него случился инсульт."Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом", — говорится в сообщении. Одна из собак была сильна ранена, возможно, ей пришлось сразиться с диким зверем, но хозяин был невредим. Животные не подпустили к охотнику полицейских, им пришлось срочно привозить жену пострадавшего, только после этого собаки отошли от своего хозяина и его смогли осмотреть медики. На вертолете его доставили в больницу, за жизнь мужчины борются врачи.
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ростов, миллеровский район, ростовская область, происшествия, общество, собаки, инсульт
Ростов, Миллеровский район, Ростовская область, Происшествия, Общество, Собаки, Инсульт
14:39 24.12.2022 (обновлено: 16:32 24.12.2022)
 
Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте

В Ростовской области две собаки спасли хозяина с инсультом, сутки согревая его на морозе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости. Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
По информации ведомства, утром 21 декабря житель хутора Терновой 1950 года рождения уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Вечером обеспокоенные родственники позвонили в службу спасения. К поискам пропавшего охотника подключились полицейские и спасатели.
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Нашли мужчину на следующий день в районе поселка Долотинка. Мужчина лежал на земле, по предварительной информации, у него случился инсульт.
"Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом", — говорится в сообщении. Одна из собак была сильна ранена, возможно, ей пришлось сразиться с диким зверем, но хозяин был невредим.
Животные не подпустили к охотнику полицейских, им пришлось срочно привозить жену пострадавшего, только после этого собаки отошли от своего хозяина и его смогли осмотреть медики. На вертолете его доставили в больницу, за жизнь мужчины борются врачи.
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РостовМиллеровский районРостовская областьПроисшествияОбществоСобакиИнсульт
 
 
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