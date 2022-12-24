https://ria.ru/20221224/sobaki-1841077276.html

Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте

Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте - РИА Новости, 24.12.2022

Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт на охоте

Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает департамент РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:39

2022-12-24T14:39

2022-12-24T16:32

ростов

миллеровский район

ростовская область

происшествия

общество

собаки

инсульт

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости. Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.По информации ведомства, утром 21 декабря житель хутора Терновой 1950 года рождения уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Вечером обеспокоенные родственники позвонили в службу спасения. К поискам пропавшего охотника подключились полицейские и спасатели. Нашли мужчину на следующий день в районе поселка Долотинка. Мужчина лежал на земле, по предварительной информации, у него случился инсульт."Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом", — говорится в сообщении. Одна из собак была сильна ранена, возможно, ей пришлось сразиться с диким зверем, но хозяин был невредим. Животные не подпустили к охотнику полицейских, им пришлось срочно привозить жену пострадавшего, только после этого собаки отошли от своего хозяина и его смогли осмотреть медики. На вертолете его доставили в больницу, за жизнь мужчины борются врачи.

https://ria.ru/20221220/sobaka-1840020549.html

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

ростов

миллеровский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов, миллеровский район, ростовская область, происшествия, общество, собаки, инсульт