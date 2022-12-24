https://ria.ru/20221224/sneg-1841016322.html

Из-за снежной бури в США погибли девять человек, сообщили СМИ

Из-за снежной бури в США погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2022

Из-за снежной бури в США погибли девять человек, сообщили СМИ

По меньшей мере девять человек погибли из-за снежной бури в США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T06:55

2022-12-24T06:55

2022-12-24T06:59

в мире

сша

канзас

канзас-сити (миссури)

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли из-за снежной бури в США, сообщает телеканал CNN. В Канзасе власти подтвердили гибель трех человек, один из которых погиб из-за погодных условий, двое других, предположительно, по той же причине. В городе Канзас-Сити (штат Миссури) в результате ДТП погиб один человек. В Кентукки буря унесла жизни троих, а в Огайо, по сообщению губернатора штата, ДТП, вызванные погодными условиями, унесли жизни еще четырех человек. В пятницу, согласно мониторинговому интернет-ресурсу poweroutage.us, более 1 миллиона потребителей оставались без электричества в США, на многие районы которых обрушилась ненастная погода. По данным метеорологов, в преддверии Рождества с зимней бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины американского населения. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что снежная буря продлится в большей части США до конца недели. По данным службы, из-за приближения мощного арктического фронта в восточной и центральной части страны ожидается сильное похолодание.

https://ria.ru/20221224/ssha-1841011370.html

сша

канзас

канзас-сити (миссури)

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в мире, сша, канзас, канзас-сити (миссури)