06:55 24.12.2022 (обновлено: 06:59 24.12.2022)
Из-за снежной бури в США погибли девять человек, сообщили СМИ
CNN: по меньшей мере девять человек погибли в результате снежной бури в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДвижение автомобилей во время снегопада на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Движение автомобилей во время снегопада на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли из-за снежной бури в США, сообщает телеканал CNN.
В Канзасе власти подтвердили гибель трех человек, один из которых погиб из-за погодных условий, двое других, предположительно, по той же причине. В городе Канзас-Сити (штат Миссури) в результате ДТП погиб один человек. В Кентукки буря унесла жизни троих, а в Огайо, по сообщению губернатора штата, ДТП, вызванные погодными условиями, унесли жизни еще четырех человек.
В пятницу, согласно мониторинговому интернет-ресурсу poweroutage.us, более 1 миллиона потребителей оставались без электричества в США, на многие районы которых обрушилась ненастная погода.
По данным метеорологов, в преддверии Рождества с зимней бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины американского населения. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что снежная буря продлится в большей части США до конца недели. По данным службы, из-за приближения мощного арктического фронта в восточной и центральной части страны ожидается сильное похолодание.