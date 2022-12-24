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В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина - РИА Новости, 24.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221224/skryabin-1840342059.html
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина - РИА Новости, 24.12.2022
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина
В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T06:00
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает пресс-служба институции. Представлены работы Василия Кандинского и Михаила Матюшина, "Оптофоническое искусство" Владимира Баранова-Россине и "Искусство света и цвета" Григория Гидони. Один из разделов рассказывает об открытиях второй половины XX века, вдохновленных идеями Скрябина: создании Евгением Мурзиным первого в мире фотоэлектронного оптического музыкального инструмента "АНС", названного в честь композитора. Специально для выставки Сергей Зорин,создал динамическое светоживописное произведение на музыку Скрябина. Кроме того, посетители смогут увидеть работы архитектора Михаила Корси, который в команде с молодыми художниками выполнили макеты сооружений. Среди них впервые изготовленная по эскизам Скрябина модель его мистериального храма.Выставка продлится до 19 марта 2023 года.
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новости культуры, василий кандинский, москва, росизо, выставки, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Василий Кандинский, Москва, РОСИЗО, Выставки, куда сходить , что посмотреть
06:00 24.12.2022
 
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина

"Росизо" открывает выставку к 150-летию со дня рождения композитора Скрябина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРусский композитор и пианист Александр Скрябин
Русский композитор и пианист Александр Скрябин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает пресс-служба институции.
Представлены работы Василия Кандинского и Михаила Матюшина, "Оптофоническое искусство" Владимира Баранова-Россине и "Искусство света и цвета" Григория Гидони.
Один из разделов рассказывает об открытиях второй половины XX века, вдохновленных идеями Скрябина: создании Евгением Мурзиным первого в мире фотоэлектронного оптического музыкального инструмента "АНС", названного в честь композитора.
Специально для выставки Сергей Зорин,создал динамическое светоживописное произведение на музыку Скрябина. Кроме того, посетители смогут увидеть работы архитектора Михаила Корси, который в команде с молодыми художниками выполнили макеты сооружений. Среди них впервые изготовленная по эскизам Скрябина модель его мистериального храма.
Выставка продлится до 19 марта 2023 года.
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