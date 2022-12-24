https://ria.ru/20221224/skryabin-1840342059.html

В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина

В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина - РИА Новости, 24.12.2022

В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина

В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T06:00

2022-12-24T06:00

2022-12-24T06:00

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает пресс-служба институции. Представлены работы Василия Кандинского и Михаила Матюшина, "Оптофоническое искусство" Владимира Баранова-Россине и "Искусство света и цвета" Григория Гидони. Один из разделов рассказывает об открытиях второй половины XX века, вдохновленных идеями Скрябина: создании Евгением Мурзиным первого в мире фотоэлектронного оптического музыкального инструмента "АНС", названного в честь композитора. Специально для выставки Сергей Зорин,создал динамическое светоживописное произведение на музыку Скрябина. Кроме того, посетители смогут увидеть работы архитектора Михаила Корси, который в команде с молодыми художниками выполнили макеты сооружений. Среди них впервые изготовленная по эскизам Скрябина модель его мистериального храма.Выставка продлится до 19 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, василий кандинский, москва, росизо, выставки, куда сходить , что посмотреть