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В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина - РИА Новости, 24.12.2022
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина
В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T06:00
2022-12-24T06:00
2022-12-24T06:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает пресс-служба институции. Представлены работы Василия Кандинского и Михаила Матюшина, "Оптофоническое искусство" Владимира Баранова-Россине и "Искусство света и цвета" Григория Гидони. Один из разделов рассказывает об открытиях второй половины XX века, вдохновленных идеями Скрябина: создании Евгением Мурзиным первого в мире фотоэлектронного оптического музыкального инструмента "АНС", названного в честь композитора. Специально для выставки Сергей Зорин,создал динамическое светоживописное произведение на музыку Скрябина. Кроме того, посетители смогут увидеть работы архитектора Михаила Корси, который в команде с молодыми художниками выполнили макеты сооружений. Среди них впервые изготовленная по эскизам Скрябина модель его мистериального храма.Выставка продлится до 19 марта 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, василий кандинский, москва, росизо, выставки, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Василий Кандинский, Москва, РОСИЗО, Выставки, куда сходить , что посмотреть
В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Скрябина
"Росизо" открывает выставку к 150-летию со дня рождения композитора Скрябина
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В выставочном зале "Росизо" открывается экспозиция "От музыки к свету. Посвящение Скрябину", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает пресс-служба институции.
Представлены работы Василия Кандинского и Михаила Матюшина, "Оптофоническое искусство" Владимира Баранова-Россине и "Искусство света и цвета" Григория Гидони.
Один из разделов рассказывает об открытиях второй половины XX века, вдохновленных идеями Скрябина: создании Евгением Мурзиным первого в мире фотоэлектронного оптического музыкального инструмента "АНС", названного в честь композитора.
Специально для выставки Сергей Зорин,создал динамическое светоживописное произведение на музыку Скрябина. Кроме того, посетители смогут увидеть работы архитектора Михаила Корси, который в команде с молодыми художниками выполнили макеты сооружений. Среди них впервые изготовленная по эскизам Скрябина модель его мистериального храма.
Выставка продлится до 19 марта 2023 года.