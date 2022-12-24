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Зимний шторм привел к рекордному снижению добычи газа в США, пишут СМИ

Зимний шторм привел к рекордному снижению добычи газа в США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2022

Зимний шторм привел к рекордному снижению добычи газа в США, пишут СМИ

Зимний шторм в США привел к рекордному сокращению добычи природного газа в этой стране, сообщает Блумберг. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-24T23:48

2022-12-24T23:48

2022-12-25T10:30

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зимний шторм в США привел к рекордному сокращению добычи природного газа в этой стране, сообщает Блумберг.Как отмечает агентство, в пятницу из-за снежной бури добыча газа в США сократилась более чем на 280 миллионов кубометров или примерно на 10%, по сравнению с четвергом. По данным агентства, это самый большой спад добычи за день за более чем десятилетие.По данным агентства, при этом внутренний спрос на газ вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.Ранее телеканал NBC сообщал, что по меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередач, задержек авиарейсов.В субботу были отменены более 2,6 тысячи авиарейсов. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, детройт, чикаго