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В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
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В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ
По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал CNN. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:04
2022-12-24T19:04
в мире
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происшествия
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал CNN. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередач, задержек авиарейсов. В штате Огайо в автоавариях, вызванных непогодой, погибли четыре человека, в Канзасе и Кентукки - по три, в Висконсине, Теннесси и Миссури - по одному. В штате Нью-Йорк умерли двое из-за того, что медики не смогли вовремя добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам. В субботу отменены более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, в США без электричества остались свыше 1,6 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего - вдоль атлантического побережья, от Флориды до Мэна.
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в мире, сша, происшествия
В мире, США, Происшествия
19:04 24.12.2022
 
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ

CNN: в США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, накрывшего большую часть страны

© AP Photo / Seth WenigСнегопад, США
Снегопад, США - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Снегопад, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал CNN.
Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередач, задержек авиарейсов.
"По меньшей мере 15 человек погибли в США, где экстремальная зимняя погода продолжает сказываться на миллионах американцев", - сообщил телеканал.
В штате Огайо в автоавариях, вызванных непогодой, погибли четыре человека, в Канзасе и Кентукки - по три, в Висконсине, Теннесси и Миссури - по одному. В штате Нью-Йорк умерли двое из-за того, что медики не смогли вовремя добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам.
В субботу отменены более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера.
По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, в США без электричества остались свыше 1,6 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего - вдоль атлантического побережья, от Флориды до Мэна.
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