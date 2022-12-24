https://ria.ru/20221224/shtorm-1841126105.html
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.12.2022
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ
По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал CNN. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:04
2022-12-24T19:04
2022-12-24T19:04
в мире
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал CNN. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередач, задержек авиарейсов. В штате Огайо в автоавариях, вызванных непогодой, погибли четыре человека, в Канзасе и Кентукки - по три, в Висконсине, Теннесси и Миссури - по одному. В штате Нью-Йорк умерли двое из-за того, что медики не смогли вовремя добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам. В субботу отменены более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, в США без электричества остались свыше 1,6 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего - вдоль атлантического побережья, от Флориды до Мэна.
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в мире, сша, происшествия
В мире, США, Происшествия
В США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, сообщили СМИ
CNN: в США погибли около 15 человек из-за зимнего шторма, накрывшего большую часть страны