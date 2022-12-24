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Власти Кузбасса попросили проверить данные о секте в приюте год назад - РИА Новости, 24.12.2022
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Власти Кузбасса попросили проверить данные о секте в приюте год назад
Власти Кузбасса попросили проверить данные о секте в приюте год назад - РИА Новости, 24.12.2022
Власти Кузбасса попросили проверить данные о секте в приюте год назад
Министерство социальной защиты Кузбасса в октябре 2021 года просило проверить информацию о секте в приюте в Кемерово, где при пожаре погибли 22 человека,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:25
2022-12-24T15:05
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Министерство социальной защиты Кузбасса в октябре 2021 года просило проверить информацию о секте в приюте в Кемерово, где при пожаре погибли 22 человека, сообщила на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министр соцзащиты региона Елена Федюнина. "По организации "Доброе дело" в октябре 2021 года в открытых источниках появилась информация о нарушении прав граждан. Сообщалось, что по данному адресу находится секта, где у людей изымают документы и банковские карты…. Министерством было инициировано письмо, направлена информация в Следственный комитет, прокуратуру Кемеровской области, Главное управление МВД России по Кемеровской области с просьбой провести проверку. Второго ноября 2021 года от Следственного комитета был получен ответ о том, что сигнал нарушения направлен в Следственный отдел по Заводскому району", – сказала Федюнина. В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра.
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
13:25 24.12.2022 (обновлено: 15:05 24.12.2022)
 
Власти Кузбасса попросили проверить данные о секте в приюте год назад

Власти Кузбасса год назад попросили проверить данные о секте в приюте, где произошел пожар

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Министерство социальной защиты Кузбасса в октябре 2021 года просило проверить информацию о секте в приюте в Кемерово, где при пожаре погибли 22 человека, сообщила на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министр соцзащиты региона Елена Федюнина.
"По организации "Доброе дело" в октябре 2021 года в открытых источниках появилась информация о нарушении прав граждан. Сообщалось, что по данному адресу находится секта, где у людей изымают документы и банковские карты…. Министерством было инициировано письмо, направлена информация в Следственный комитет, прокуратуру Кемеровской области, Главное управление МВД России по Кемеровской области с просьбой провести проверку. Второго ноября 2021 года от Следственного комитета был получен ответ о том, что сигнал нарушения направлен в Следственный отдел по Заводскому району", – сказала Федюнина.
В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с двумя заместителями министра.
Сотрудники пожарной службы МЧС России работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
11:44
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово достигло 22
 
ПроисшествияКемерово
 
 
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