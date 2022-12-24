https://ria.ru/20221224/sarmat-1841011508.html

В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат"

В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат" - РИА Новости, 24.12.2022

В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат"

Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат". РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T04:22

2022-12-24T04:22

2022-12-24T15:50

ивановская область

россия

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

в мире

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат".Обозреватель газеты Эван Симко-Беднарски рассказал о технических характеристиках российского ракетного комплекса, который на Западе назвали "Сатана-2".Демонстрация оружия вызвала бурную реакцию у читателей."И? Это история для разжигания паранойи? У России такие же права защищать себя, как и у других стран", — отметил IRISH."У Путина есть адрес дома Байдена в Делавэре?" — с иронией спросил Mark Werner."Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.Кроме того, продолжается перевооружение РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Первым в 2009 году этот комплекс получило Тейковское ракетное соединение в Ивановской области, а завершить перевооружение планируется в следующем году, когда на дежурство заступит полк в самой западной Бологовской дивизии.

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

https://ria.ru/20221216/yars-1839033849.html

ивановская область

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ивановская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), в мире