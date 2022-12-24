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В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат" - РИА Новости, 24.12.2022
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В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат"
В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат" - РИА Новости, 24.12.2022
В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат"
Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат". РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T04:22
2022-12-24T15:50
ивановская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат".Обозреватель газеты Эван Симко-Беднарски рассказал о технических характеристиках российского ракетного комплекса, который на Западе назвали "Сатана-2".Демонстрация оружия вызвала бурную реакцию у читателей."И? Это история для разжигания паранойи? У России такие же права защищать себя, как и у других стран", — отметил IRISH."У Путина есть адрес дома Байдена в Делавэре?" — с иронией спросил Mark Werner."Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.Кроме того, продолжается перевооружение РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Первым в 2009 году этот комплекс получило Тейковское ракетное соединение в Ивановской области, а завершить перевооружение планируется в следующем году, когда на дежурство заступит полк в самой западной Бологовской дивизии.
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ивановская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), в мире
Ивановская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета), В мире
04:22 24.12.2022 (обновлено: 15:50 24.12.2022)
 
В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат"

Читатели NYP предположили, что на Западе "Сармат" назвали "Сатаной-2" в честь Байдена

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат".
Обозреватель газеты Эван Симко-Беднарски рассказал о технических характеристиках российского ракетного комплекса, который на Западе назвали "Сатана-2".

"Отличная успокаивающая информация — 15 боеголовок в одной ракете. Может, стоит обуздать огромное эго "героя момента" (Владимира. Прим. ред.) Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?" — написал Jim Leymone.

Демонстрация оружия вызвала бурную реакцию у читателей.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
21 декабря, 15:30Новое оружие России
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"
"И? Это история для разжигания паранойи? У России такие же права защищать себя, как и у других стран", — отметил IRISH.

"Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь Сонного Джо", — пошутил Stuart Levine.

"У Путина есть адрес дома Байдена в Делавэре?" — с иронией спросил Mark Werner.
"Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.
Кроме того, продолжается перевооружение РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Первым в 2009 году этот комплекс получило Тейковское ракетное соединение в Ивановской области, а завершить перевооружение планируется в следующем году, когда на дежурство заступит полк в самой западной Бологовской дивизии.
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 00:32
Переоснащение РВСН на мобильный комплекс "Ярс" завершится в 2023 году
 
Ивановская областьРоссияРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)В мире
 
 
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