04:22 24.12.2022 (обновлено: 15:50 24.12.2022)
В США предположили, в честь кого названа МБР "Сармат"
Читатели NYP предположили, что на Западе "Сармат" назвали "Сатаной-2" в честь Байдена
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели New York Post оценили российское "супероружие" РС-28 "Сармат".
Обозреватель газеты Эван Симко-Беднарски рассказал о технических характеристиках российского ракетного комплекса, который на Западе назвали "Сатана-2".
"Отличная успокаивающая информация — 15 боеголовок в одной ракете. Может, стоит обуздать огромное эго "героя момента" (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?" — написал Jim Leymone.
Демонстрация оружия вызвала бурную реакцию у читателей.
"И? Это история для разжигания паранойи? У России такие же права защищать себя, как и у других стран", — отметил IRISH.
"Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь Сонного Джо", — пошутил Stuart Levine.
"У Путина есть адрес дома Байдена в Делавэре?" — с иронией спросил Mark Werner.
"Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.
Кроме того, продолжается перевооружение РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Первым в 2009 году этот комплекс получило Тейковское ракетное соединение в Ивановской области, а завершить перевооружение планируется в следующем году, когда на дежурство заступит полк в самой западной Бологовской дивизии.