https://ria.ru/20221224/s-400-1841025919.html
Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД
Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2022
Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД
Переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки "Искандер" повысят эффективность совместной ПВО, сообщил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:08
2022-12-24T09:08
2022-12-24T09:18
союзное государство
михаил галузин
александр лукашенко
минск
россия
белоруссия
с-400 «триумф»
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки "Искандер" повысят эффективность совместной ПВО, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В частности, вооруженным силам Белоруссии были переданы новейшие образцы российского вооружения - комплексы ПВО "С-400" и мобильные оперативно-тактические ракетные установки "Искандер", - рассказал он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер", которые передала Россия. "Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны", - добавил Галузин.
https://ria.ru/20221222/partiya-1840698694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил галузин, александр лукашенко, минск, россия, белоруссия, с-400 «триумф», в мире
Союзное государство, Михаил Галузин, Александр Лукашенко, Минск, Россия, Белоруссия, С-400 «Триумф», В мире
09:08 24.12.2022 (обновлено: 09:18 24.12.2022)
Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД
Замглавы МИД Галузин: переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО