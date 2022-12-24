https://ria.ru/20221224/s-400-1841025919.html

Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД

Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2022

Переданные Минску С-400 повысят эффективность совместной ПВО, заявили в МИД

Переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки "Искандер" повысят эффективность совместной ПВО, сообщил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:08

2022-12-24T09:08

2022-12-24T09:18

союзное государство

михаил галузин

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с-400 «триумф»

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки "Искандер" повысят эффективность совместной ПВО, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В частности, вооруженным силам Белоруссии были переданы новейшие образцы российского вооружения - комплексы ПВО "С-400" и мобильные оперативно-тактические ракетные установки "Искандер", - рассказал он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер", которые передала Россия. "Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны", - добавил Галузин.

https://ria.ru/20221222/partiya-1840698694.html

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил галузин, александр лукашенко, минск, россия, белоруссия, с-400 «триумф», в мире