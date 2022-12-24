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Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе - РИА Новости, 24.12.2022
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Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе
Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе - РИА Новости, 24.12.2022
Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе
Раненого экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщили его помощник. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:17
2022-12-24T16:46
дмитрий рогозин
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Раненого экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщили его помощник.Помощник добавил, что перед этим Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья экс-главы "Роскосмоса" позволяет побывать на похоронах."У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — уточнил он.Помощник также отметил, что вместе с бывшим главой "Роскосмоса" в московские госпитали привезли двоих раненых при обстреле Донецка военных советников.При этом еще двое пострадавших продолжают в тяжелом состоянии находиться в столице ДНР, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника.Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html
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дмитрий рогозин, москва, здоровье - общество
Дмитрий Рогозин, Москва, Здоровье - Общество
16:17 24.12.2022 (обновлено: 16:46 24.12.2022)
 
Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

Раненого экс-главу "Роскосмоса" Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Раненого экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщили его помощник.
"Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка", — сказал он журналистам.
Помощник добавил, что перед этим Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья экс-главы "Роскосмоса" позволяет побывать на похоронах.
"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — уточнил он.
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Помощник также отметил, что вместе с бывшим главой "Роскосмоса" в московские госпитали привезли двоих раненых при обстреле Донецка военных советников.
При этом еще двое пострадавших продолжают в тяжелом состоянии находиться в столице ДНР, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.
В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника.
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Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
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