https://ria.ru/20221224/rogozin-1841093115.html

Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе - РИА Новости, 24.12.2022

Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

Раненого экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщили его помощник. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:17

2022-12-24T16:17

2022-12-24T16:46

дмитрий рогозин

москва

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Раненого экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщили его помощник.Помощник добавил, что перед этим Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья экс-главы "Роскосмоса" позволяет побывать на похоронах."У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — уточнил он.Помощник также отметил, что вместе с бывшим главой "Роскосмоса" в московские госпитали привезли двоих раненых при обстреле Донецка военных советников.При этом еще двое пострадавших продолжают в тяжелом состоянии находиться в столице ДНР, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника.Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.

https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221223/rogozin-1840877967.html

https://ria.ru/20221223/rogozin-1840727448.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, москва, здоровье - общество