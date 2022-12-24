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Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения - РИА Новости, 24.12.2022
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Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения - РИА Новости, 24.12.2022
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения
Экс-главу"Роскосмоса" Дмитрия Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров, сообщил в субботу журналистам его помощник. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:08
2022-12-24T19:34
дмитрий рогозин
донецк
москва
ростов
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экс-главу"Роскосмоса" Дмитрия Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров, сообщил в субботу журналистам его помощник. "У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — сказал он. Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами. Изначально сообщалось, что Рогозин получил ранение металлическим осколком размером три на четыре миллиметра, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Ожидается, что бывший глава "Роскосмоса" будет транспортирован в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
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дмитрий рогозин, донецк, москва, ростов, роскосмос, происшествия
Дмитрий Рогозин, Донецк, Москва, Ростов, Роскосмос, Происшествия
16:08 24.12.2022 (обновлено: 19:34 24.12.2022)
 
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения

Рогозин получил проникающее осколочное ранение около позвоночника и контузию при обстреле

© Фото : Роскосмос Дмитрий Рогозин
 Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экс-главу"Роскосмоса" Дмитрия Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров, сообщил в субботу журналистам его помощник.
"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — сказал он.
Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами. Изначально сообщалось, что Рогозин получил ранение металлическим осколком размером три на четыре миллиметра, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Ожидается, что бывший глава "Роскосмоса" будет транспортирован в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
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