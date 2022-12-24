https://ria.ru/20221224/rogozin-1841091615.html
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения - РИА Новости, 24.12.2022
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения
Экс-главу"Роскосмоса" Дмитрия Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров, сообщил в субботу журналистам его помощник. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:08
2022-12-24T16:08
2022-12-24T19:34
дмитрий рогозин
донецк
москва
ростов
роскосмос
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экс-главу"Роскосмоса" Дмитрия Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров, сообщил в субботу журналистам его помощник. "У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — сказал он. Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами. Изначально сообщалось, что Рогозин получил ранение металлическим осколком размером три на четыре миллиметра, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Ожидается, что бывший глава "Роскосмоса" будет транспортирован в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html
донецк
москва
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, донецк, москва, ростов, роскосмос, происшествия
Дмитрий Рогозин, Донецк, Москва, Ростов, Роскосмос, Происшествия
16:08 24.12.2022 (обновлено: 19:34 24.12.2022)
Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения
Рогозин получил проникающее осколочное ранение около позвоночника и контузию при обстреле