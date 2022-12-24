https://ria.ru/20221224/ranenye-1841043371.html
В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2022
В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Пять мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:13
2022-12-24T10:13
2022-12-24T10:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 8.00 23 декабря до 8.00 24 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны украинских войск