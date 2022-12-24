https://ria.ru/20221224/ranenye-1841043371.html

В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2022

В ДНР ранили пять мирных жителей за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

Пять мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:13

2022-12-24T10:13

2022-12-24T10:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 8.00 23 декабря до 8.00 24 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины