NI: Россия "мешает" Украине получить самую передовую на Западе ПВО
NI: Россия "мешает" ВСУ получить самую передовую на Западе систему ПВО "Железный купол"
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия может перехватить и изучить израильские системы ПВО "Железный купол", поэтому Тель-Авив не станет поставлять их украинской армии вслед за Вашингтоном, решившим отдать Киеву зенитные комплексы Patriot. Об этом пишет бригадный генерал Яков Нагель в статье для National Interest.
"Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты [на Украине], то Россия завладеет ими на поле боя", — отметил специалист.
По словам военного, Тель-Авив и сам нуждается в срочном пополнении частей ПВО "куполами", производство которых требует определенного времени. Кроме того, обучение персонала, способного управлять таким сложным оборудованием, — это длительный процесс, поэтому Киеву не стоит ожидать моментального результата от приобретения израильских систем противовоздушной обороны, пишет Нагель.
Генерал также добавил, что ближневосточная страна не намерена портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.
Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, государства Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также подчеркнул, что любые грузы, которые содержат амуницию для ВСУ, станут законной целью для ВКС.