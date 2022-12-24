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Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/pvo-1841087095.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников - РИА Новости, 24.12.2022
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 15 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:42
2022-12-24T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 15 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Также российской ПВО за сутки было перехвачено пятнадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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донецкая народная республика
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Минобороны РФ: украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбиты авиацией ВКС РФ
В ДНР Авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:42 24.12.2022 (обновлено: 16:06 24.12.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников

Минобороны сообщило, что российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 15 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российским средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кирово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Также российской ПВО за сутки было перехвачено пятнадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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