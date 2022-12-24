https://ria.ru/20221224/pvo-1841087095.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников - РИА Новости, 24.12.2022

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 15 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:42

2022-12-24T15:42

2022-12-24T16:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 15 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Также российской ПВО за сутки было перехвачено пятнадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20221223/nekhvatka-1840999167.html

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Минобороны РФ: украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбиты авиацией ВКС РФ В ДНР Авиация ВКС РФ сбила украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. 2022-12-24T15:42 true PT3M11S

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины