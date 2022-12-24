https://ria.ru/20221224/putin-1841016951.html

Spectator: раскол в конгрессе США из-за Украины играет на руку Путину

Spectator: раскол в конгрессе США из-за Украины играет на руку Путину - РИА Новости, 24.12.2022

Spectator: раскол в конгрессе США из-за Украины играет на руку Путину

Раскол мнений в США о дальнейшей поддержке Украины играет на руку Владимиру Путину, выразил мнение обозреватель Spectator Лукас Дегутис. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T07:13

2022-12-24T07:13

2022-12-24T07:44

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Раскол мнений в США о дальнейшей поддержке Украины играет на руку Владимиру Путину, выразил мнение обозреватель Spectator Лукас Дегутис.Автор отметил, что члены конгресса, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали Путину услугу. Он добавил, что, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка средств, отправляемых Киеву, считается важным элементом взаимодействий США с Украиной.Обозреватель заявил, что многие республиканцы в конгрессе были крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины "Америка на последнем месте", отметив, что Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221224/vizit-1841009790.html

https://ria.ru/20221223/ssha-1840707572.html

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