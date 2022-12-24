07:13 24.12.2022 (обновлено: 07:44 24.12.2022)
Spectator: раскол в конгрессе США из-за Украины играет на руку Путину
Spectator: двойственность конгресса США в вопросе поддержки Киева играет на руку Путину
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Раскол мнений в США о дальнейшей поддержке Украины играет на руку Владимиру Путину, выразил мнение обозреватель Spectator Лукас Дегутис.
Автор отметил, что члены конгресса, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали Путину услугу. Он добавил, что, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка средств, отправляемых Киеву, считается важным элементом взаимодействий США с Украиной.
"Республиканцы, равно как и демократы, не совершают ошибки, когда спрашивают, на что тратятся деньги налогоплательщиков", — прокомментировал Дегутис.
Обозреватель заявил, что многие республиканцы в конгрессе были крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.
Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины "Америка на последнем месте", отметив, что Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.