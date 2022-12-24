https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

"Разделяй и властвуй": Запад верен себе

"Разделяй и властвуй": Запад верен себе - РИА Новости, 24.12.2022

"Разделяй и властвуй": Запад верен себе

Накануне столетия образования СССР Владимир Путин снова и снова обращается к вопросам развала страны и народного единства — не специально, а потому, что без... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:00

2022-12-24T08:00

2022-12-24T12:18

россия

украина

владимир путин

ссср

нато

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840674896_782:109:2288:956_1920x0_80_0_0_3254ea6030e3724fd85dba74505d24d2.jpg

Накануне столетия образования СССР Владимир Путин снова и снова обращается к вопросам развала страны и народного единства — не специально, а потому, что без этого невозможно понять происходящее сейчас на Украине. И если в среду на коллегии Минобороны президент говорил об успехе многолетней западной политики по раздроблению русского мира, то на следующий день во время общения с прессой Путин еще подробнее остановился на стратегии "Разделяй и властвуй", которую применяют против России:"Это тонкий очень вопрос — единство русского мира. "Разделяй и властвуй" — еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить.Что здесь нового-то? Идея родилась давно сама по себе украинского сепаратизма, еще в рамках единой страны. Понимаете, я все время говорю об этом: если кто-то посчитал, что образовалась отдельная этническая группа, хочет жить самостоятельно, — ради Бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа.Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считая, что они — часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать.А против них развернули войну в 2014 году — именно войну".Президент напомнил и о том, что в США еще в советские годы "целые институты работали по Украине, <…> готовили почву, людей искали, смыслы определяли", а потом, после развала СССР, несмотря на все наши усилия, "сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили". В этом смысле они добились результатов, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско, признал Путин. Но не это было главным в его выступлении:"Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение — пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет, кроме нас, — а мы будем это делать и сделаем".Это важнейшее заявление президента — не просто программное, а историческое. Конечно, с самого начала специальной военной операции было понятно, что ее целью является не просто демилитаризация и денацификация (то есть недопущение вступления Украины в НАТО и демонтаж проекта "анти-Россия"), но и воссоединение русских земель и русского народа. Но впервые Владимир Путин заявил об этом совершенно четко. Это куда больше, чем любое послание президента: это стратегическая цель страны и нашего народа.Усиление России невозможно без объединения русских — эта идея наконец-то становится аксиомой. Нам нет нужды доказывать это кому-либо из иностранцев, но долгие годы в нашей собственной стране эту простую истину игнорировала немалая часть "элит". Они не просто отвергали ее — некоторые даже высмеивали ее как "националистические бредни, реваншизм и русский фашизм". Ну и что с того, что русские — крупнейший разделенный народ, так уж сложилось, нечего теперь дергаться, терпите и наблюдайте за тем, как за границами России ваших соплеменников переделывают в украинцев или латышей. Да что уж говорить о воссоединении, если и в самой России почти половину из трех десятилетий нашей постсоветской жизни слово "русский" было сначала полузапретным, едва ли не ругательным, а потом стыдливо замалчиваемым.Даже три года назад, когда в Конституции предложили записать, что "государственным языком России на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", тут же поднялся крик — как же так, зачем это упоминание о государствообразующем народе, у нас же федерация! Хотя продолжение цитируемой фразы гласило: "входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ" (то есть подчеркивалось равенство всех народов России) — недовольных "русским национализмом" хватало, особенно в среде "креативного класса", бывшего у нас, увы, во многом космополитическим. Прошло менее трех лет — и вот президент говорит об объединении русского народа, а немалая часть тех самых "борцов с русским национализмом" открыто желает поражения России и победы Украине и Западу.Но они не могут помешать русским объединиться — и потому, что страшно далеки от народа (причем многие из них далеки уже во всех смыслах), и потому, что дошли уже до постыдного разделения на "плохих" и "хороших" русских, а некоторые и вовсе до отказа от своего народа, — хотя среди таких много тех, кто на самом деле никогда и не считал себя его частью. Помешать нам не могут и наши западные противники: несмотря на все успехи их ставки на стравливание России и Украины, сейчас процесс пошел в обратном направлении: в гражданской войне может только один победитель — тот, кто отстаивает интересы народного единства. Но кто же тогда может помешать воссоединению русских?Может быть, внутрироссийский сепаратизм? Запад ведь и на него делает ставку — неслучайно все разговоры о "деколонизации России" и всевозможные "форумы свободных народов постРоссии". Раскачать ситуацию в стране, разжечь межнациональные проблемы — и все, русским будет не до воссоединения, не до воссоздания большой России: спасти бы ее от развала. Ставка на такой сценарий тоже делается, но по остаточному принципу. Потому что он абсолютно нереалистичен — несмотря на неблагоприятные для русских демографические и миграционные процессы, Путин делал все для того, чтобы единство федерации было не формальным, а реальным. Россия 2022 года не похожа на расползавшуюся Россию 2000-х — ту, которой действительно угрожал развал. Национальный вопрос имеет огромное значение для единства страны, но развалить страну могут не "бунтующие нацреспублики", а неблагополучие и недовольство русского народа. Но именно этот народ сейчас восстанавливает свое единство, то есть исправляет несправедливость и защищает свое будущее.Так что же может помешать его победе? Только он сам — только русский народ может помешать победе России. Если позволит внешним противникам разыграть карту недовольства властью, то есть повторит собственные ошибки столетней давности, Первой мировой войны, приведшие к катастрофе февраля 1917-го. Причем речь идет о недовольстве властью именно со стороны патриотов, тех, кто желает победы России и восстановления единства русского мира. Только ставка на "бунт патриотов" может сработать у Запада, потому что никаким другим образом Россию не остановить и не победить.У недовольства властью всегда есть основания — тем более в ходе военного конфликта, который сам по себе является и переломным моментом, и временем растущего напряжения сил и тревожности. Множество вскрывшихся проблем и даже преступлений (например, хищений в армии), пороки нашего переходного социально-экономического и государственного строя (а кто-то считал, что постсоветская Россия — изначально недоРоссия — это идеально и навсегда, забывая слова Путина о том, что у нас многое "на живую нитку"?), слабость и даже предательство части элиты (например, звезд и олигархов) — все это дает массу поводов для недовольства и обличений власть имущих и богатеев. А уж ход боевых действий и вовсе: генералы — дураки, чиновники — воры, все — слабаки и негодяи. Примерно так рассуждает некоторая часть нашего общества, а потом им аккуратно подсказывают: "а еще и предатели, причем на самом верху". И некоторые соглашаются: да, мы и сами так думали. "Но нужно же спасать Родину, вы согласны? — спрашивают их. — Настоящие патриоты должны скинуть эту власть и выиграть войну". "Ну да, конечно", — отвечают настоящие патриоты.Все это уже было в нашей истории — и не дай Бог нам увидеть повторение этого. Но мы и не увидим. Потому что авторитет Владимира Путина, исторический опыт и мудрость большинства русского народа служат иммунитетом против "вируса февраля 17-го". Русский народ воссоединится, выдвинет из своих рядов новую, настоящую элиту, Россия изменится, станет сильней и справедливей — не потому, что так сказал Путин, а потому, что этого хочет сам наш народ.

https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html

https://ria.ru/20221222/mir-1840658283.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html

https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

https://ria.ru/20221128/reyting-1834724231.html

россия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, украина, владимир путин, ссср, нато, авторы