https://ria.ru/20221224/psikhbolnitsa-1841152972.html

Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу

Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу - РИА Новости, 24.12.2022

Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу

Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего мужчину, устроившего стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T23:09

2022-12-24T23:09

2022-12-24T23:09

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего мужчину, устроившего стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора. Как отмечается, мера пресечения в виде заключения под стражу отменена до улучшения состояния его здоровья. На данный момент мужчину доставили в психиатрическую больницу при полиции. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. Несколько человек получили ранения в результате столкновений.

https://ria.ru/20221223/terakt-1840951411.html

https://ria.ru/20221223/strelba-1840887284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, турция, франция