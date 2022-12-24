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Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу - РИА Новости, 24.12.2022
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Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу
Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу - РИА Новости, 24.12.2022
Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу
Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего мужчину, устроившего стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T23:09
2022-12-24T23:09
в мире
париж
турция
франция
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего мужчину, устроившего стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора. Как отмечается, мера пресечения в виде заключения под стражу отменена до улучшения состояния его здоровья. На данный момент мужчину доставили в психиатрическую больницу при полиции. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. Несколько человек получили ранения в результате столкновений.
https://ria.ru/20221223/terakt-1840951411.html
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в мире, париж, турция, франция
В мире, Париж, Турция, Франция
23:09 24.12.2022
 
Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу

Франс Пресс: мужчину, открывшего стрельбу в Париже, перевели в психиатрическую больницу

© AP Photo / Lewis JolyСотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего мужчину, устроившего стрельбу в 10-м округе Парижа, в результате которой погибли трое курдских активистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора.
"Врач, осмотревший подозреваемого сегодня поздно вечером, сказал, что состояние здоровья данного человека несовместимо с мерой пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует агентство прокурора.
Как отмечается, мера пресечения в виде заключения под стражу отменена до улучшения состояния его здоровья. На данный момент мужчину доставили в психиатрическую больницу при полиции.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 19:10
Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в Париже терактом
По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью.
В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция.
Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. Несколько человек получили ранения в результате столкновений.
Стрельба в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 16:06
Француз, открывший стрельбу в Париже, ранее совершил две попытки убийства
 
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