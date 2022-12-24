https://ria.ru/20221224/provokatsii-1841089366.html
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива - РИА Новости, 24.12.2022
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:57
2022-12-24T15:57
2022-12-24T16:01
в мире
илья кива
киев
белоруссия
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верховная рада украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию Республики групп признанного террористической организацией и запрещенного в РФ батальона "Азов"*. "На Белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации. Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов "Азова"*, на территорию Белоруссии", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, провокация нужна как предлог для ввода польских войск на территорию западной Украины.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илья кива, киев, белоруссия, украина, верховная рада украины
В мире, Илья Кива, Киев, Белоруссия, Украина, Верховная Рада Украины
15:57 24.12.2022 (обновлено: 16:01 24.12.2022)
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива
Экс-депутат Рады Кива: Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией