https://ria.ru/20221224/provokatsii-1841089366.html

Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива

Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива - РИА Новости, 24.12.2022

Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:57

2022-12-24T15:57

2022-12-24T16:01

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию Республики групп признанного террористической организацией и запрещенного в РФ батальона "Азов"*. "На Белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации. Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов "Азова"*, на территорию Белоруссии", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, провокация нужна как предлог для ввода польских войск на территорию западной Украины.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

киев

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, илья кива, киев, белоруссия, украина, верховная рада украины