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Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива - РИА Новости, 24.12.2022
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Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива - РИА Новости, 24.12.2022
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:57
2022-12-24T16:01
в мире
илья кива
киев
белоруссия
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию Республики групп признанного террористической организацией и запрещенного в РФ батальона "Азов"*. "На Белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации. Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов "Азова"*, на территорию Белоруссии", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, провокация нужна как предлог для ввода польских войск на территорию западной Украины.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html
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в мире, илья кива, киев, белоруссия, украина, верховная рада украины
В мире, Илья Кива, Киев, Белоруссия, Украина, Верховная Рада Украины
15:57 24.12.2022 (обновлено: 16:01 24.12.2022)
 
Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией

© Пограничный комитет БелоруссииПропускной пункт на границе Белоруссии и Украины. Кадр видео
Пропускной пункт на границе Белоруссии и Украины. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
Пропускной пункт на границе Белоруссии и Украины. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией с возможным прорывом на территорию Республики групп признанного террористической организацией и запрещенного в РФ батальона "Азов"*.
"На Белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации. Возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из бойцов "Азова"*, на территорию Белоруссии", - написал Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, провокация нужна как предлог для ввода польских войск на территорию западной Украины.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреИлья КиваКиевБелоруссияУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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