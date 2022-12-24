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В Париже завершилась манифестация курдов - РИА Новости, 24.12.2022
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В Париже завершилась манифестация курдов
В Париже завершилась манифестация курдов - РИА Новости, 24.12.2022
В Париже завершилась манифестация курдов
Полиция вытеснила протестующих курдов с площади Бастилии в Париже, манифестация завершилась, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:41
2022-12-24T18:41
в мире
париж
франция
курды
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция вытеснила протестующих курдов с площади Бастилии в Париже, манифестация завершилась, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу днем тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения, полиция провела ряд задержаний. Конечной точкой маршрута протестного движения курдов стала площадь Бастилии. Оставшиеся демонстранты пытались снова провоцировать полицию, однако усиленные отряды правоохранителей смогли вытеснить их с площади, предварительно несколько раз применив слезоточивый газ. Манифестация завершилась. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html
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Стычки курдов с полицией на митинге в Париже
Стычки курдов с полицией на митинге в Париже
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в мире, париж, франция, курды
В мире, Париж, Франция, курды
18:41 24.12.2022
 
В Париже завершилась манифестация курдов

Полиция вытеснила протестующих курдов с площади Бастилии в Париже

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция вытеснила протестующих курдов с площади Бастилии в Париже, манифестация завершилась, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу днем тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. Протестующие считают, что за стрельбой стоит Турция.
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Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских.
Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы.
В результате столкновений несколько человек получили ранения, полиция провела ряд задержаний.
Конечной точкой маршрута протестного движения курдов стала площадь Бастилии. Оставшиеся демонстранты пытались снова провоцировать полицию, однако усиленные отряды правоохранителей смогли вытеснить их с площади, предварительно несколько раз применив слезоточивый газ.
Манифестация завершилась.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
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