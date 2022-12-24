https://ria.ru/20221224/protest-1841082016.html

Тысячи курдов вышли на протест в Париже после стрельбы по активистам

Тысячи курдов вышли на протест в Париже после стрельбы по активистам - РИА Новости, 24.12.2022

Тысячи курдов вышли на протест в Париже после стрельбы по активистам

Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после стрельбы, при которой погибли трое курдских активистов, сообщила корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:09

2022-12-24T15:09

2022-12-24T16:38

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ПАРИЖ, 24 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после стрельбы, при которой погибли трое курдских активистов, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По их мнению, за стрельбой стоит Турция. Митингующие требуют справедливого расследования инцидента и скандируют антитурецкие лозунги. Сначала манифестация проходила мирно, но затем начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ.Манифестация начиналась мирно, но в какой-то момент разъяренная толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.Позднее ситуация накалилась: протестующие стали бить остановки автобусов, переворачивать машины, поджигать мебель и мусорные баки. Они также выбивают булыжники с пешеходных дорожек, чтобы забрасывать ими полицию и разбивать остановки.По оценкам корреспондента РИА Новости, в беспорядках участвуют уже несколько тысяч курдов.В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. Злоумышленника задержали. При стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель общины, все погибшие — курдские активисты. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже гнусным терактом и призвал представителей общины выйти на манифестацию в субботу. Накануне у места стрельбы в Париже собрались несколько десятков курдов. Они обвиняли в произошедшем Турцию. Стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/parizh-1841075775.html

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Митинг курдов в Париже Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после вчерашней стрельбы, в результате которой погибли трое курдских активистов 2022-12-24T15:09 true PT0M13S

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в мире, париж, курды