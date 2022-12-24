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На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов - РИА Новости, 24.12.2022
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На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов - РИА Новости, 24.12.2022
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов
Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:19
2022-12-24T13:19
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петр бирюков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Эта награда вручается более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в этом году поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя", - говорится в сообщении. Заммэра пояснил, что в экологической повестке принимают активное участие представители бизнеса и общественности, предлагают новые, полезные инициативы. В этом году авторы лучших проектов вновь стали лауреатами экологической премии. "Большую активность проявили студенты, например, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди образовательных учреждений было подано 45 проектов - почти в пять раз больше, чем год назад. Причем эти работы - не просто концепции, а вполне профессиональные проекты, многие включают интересные идеи по сохранению и восстановлению природы в мегаполисах", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата. Также Бирюков отметил, что правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формирования экологической культуры. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
13:19 24.12.2022
 
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов

На экологическую премию правительства Москвы поступили рекордные 157 проектов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Эта награда вручается более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в этом году поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя", - говорится в сообщении.
Заммэра пояснил, что в экологической повестке принимают активное участие представители бизнеса и общественности, предлагают новые, полезные инициативы. В этом году авторы лучших проектов вновь стали лауреатами экологической премии.
"Большую активность проявили студенты, например, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди образовательных учреждений было подано 45 проектов - почти в пять раз больше, чем год назад. Причем эти работы - не просто концепции, а вполне профессиональные проекты, многие включают интересные идеи по сохранению и восстановлению природы в мегаполисах", - рассказал Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата.
Также Бирюков отметил, что правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формирования экологической культуры. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие.
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