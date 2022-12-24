https://ria.ru/20221224/premiya-1841064340.html
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов - РИА Новости, 24.12.2022
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов
Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:19
2022-12-24T13:19
2022-12-24T13:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831568223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_420adb4a7a84909039a5249735bf4eef.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Эта награда вручается более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в этом году поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя", - говорится в сообщении. Заммэра пояснил, что в экологической повестке принимают активное участие представители бизнеса и общественности, предлагают новые, полезные инициативы. В этом году авторы лучших проектов вновь стали лауреатами экологической премии. "Большую активность проявили студенты, например, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди образовательных учреждений было подано 45 проектов - почти в пять раз больше, чем год назад. Причем эти работы - не просто концепции, а вполне профессиональные проекты, многие включают интересные идеи по сохранению и восстановлению природы в мегаполисах", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата. Также Бирюков отметил, что правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формирования экологической культуры. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие.
https://ria.ru/20221109/wwf-1830029271.html
https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831568223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6297fa9efb9b6c13fe4afc3b58539c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов
На экологическую премию правительства Москвы поступили рекордные 157 проектов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Эта награда вручается более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в этом году поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя", - говорится в сообщении.
Заммэра пояснил, что в экологической повестке принимают активное участие представители бизнеса и общественности, предлагают новые, полезные инициативы. В этом году авторы лучших проектов вновь стали лауреатами экологической премии.
"Большую активность проявили студенты, например, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди образовательных учреждений было подано 45 проектов - почти в пять раз больше, чем год назад. Причем эти работы - не просто концепции, а вполне профессиональные проекты, многие включают интересные идеи по сохранению и восстановлению природы в мегаполисах", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата.
Также Бирюков отметил, что правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формирования экологической культуры. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие.