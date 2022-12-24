https://ria.ru/20221224/premiya-1841064340.html

На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов

На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов - РИА Новости, 24.12.2022

На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов

Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:19

2022-12-24T13:19

2022-12-24T13:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831568223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_420adb4a7a84909039a5249735bf4eef.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рекордное число проектов поступило в этом году на экологическую премию правительства Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Эта награда вручается более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в этом году поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя", - говорится в сообщении. Заммэра пояснил, что в экологической повестке принимают активное участие представители бизнеса и общественности, предлагают новые, полезные инициативы. В этом году авторы лучших проектов вновь стали лауреатами экологической премии. "Большую активность проявили студенты, например, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди образовательных учреждений было подано 45 проектов - почти в пять раз больше, чем год назад. Причем эти работы - не просто концепции, а вполне профессиональные проекты, многие включают интересные идеи по сохранению и восстановлению природы в мегаполисах", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата. Также Бирюков отметил, что правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формирования экологической культуры. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие.

https://ria.ru/20221109/wwf-1830029271.html

https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы