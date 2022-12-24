https://ria.ru/20221224/prazdnik-1841044266.html

Названа стоимость празднования Нового года в центре Москвы

Названа стоимость празднования Нового года в центре Москвы - РИА Новости, 24.12.2022

Названа стоимость празднования Нового года в центре Москвы

Встретить Новый год в ресторане в центре столицы можно за цену от 5 до 110 тысяч рублей в зависимости от уровня заведения, подготовленной программы и... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:25

2022-12-24T10:25

2022-12-24T10:25

новый год

общество

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встретить Новый год в ресторане в центре столицы можно за цену от 5 до 110 тысяч рублей в зависимости от уровня заведения, подготовленной программы и новогоднего меню, однако при большом количестве различных по цене предложений свободных мест осталось очень мало, рассказали РИА Новости в московских ресторанах. Отпраздновать Новый год в пределах 10 тысяч рублей можно в заведениях на улицах Большая Дмитровка и Таганская. Так, в первом отметить праздник можно за 5 тысяч рублей, а во втором - за 7,5 тысячи рублей. В новогоднюю ночь посетители ресторанов могут насладиться живой музыкой, потанцевать под диджей-сеты и получить поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. При этом ресторан на Таганской улице предлагает выступление танцевальных коллективов, а в заведении на Большой Дмитровке можно послушать отечественные и зарубежные хиты. Такой формат праздника пользуется спросом, поэтому в ресторанах практически не осталось мест. "Сегодня ожидаем пару звонков. Если гости скажут, что будут, то все столы будут проданы", - рассказали в ресторане на Большой Дмитровке. В ресторане на улице Садовая-Черногрязская Новый год можно встретить в лучших традициях грузинского застолья. Заведение готовит большую развлекательную программу - в залах будет звучать живая музыка, шоу-группа выступит с зажигательными грузинскими танцами, а также прозвучат народные песни, под которые все желающие смогут потанцевать. Представитель ресторана рассказал, что не только традиционные национальные блюда будут на столах, в заведении можно будет заказать и настоящий новогодний оливье. "Стоимость билета на новогоднюю ночь составляет 10 тысяч рублей. Сумма распределяется так: 5 тысяч рублей идет на мероприятие, 5 тысяч рублей – депозит на меню. В главном зале, где все будет происходить, мест уже не осталось, но места есть еще в соседних залах, там тоже такая программа будет с ведущим, такие места пока есть", - рассказали в ресторане. Любители деликатесов могут отпраздновать Новый год в стиле "дискотеки 90-х" в ресторане на Краснопресненской набережной. Там рассказали, что для гостей подготовили шведский стол, также всю ночь будет работать free-бар. В меню - стейки, устрицы, ежи и другие изысканные блюда, а потому стоимость билета уже выше - 23 тысячи рублей для взрослого и 10 тысяч для ребенка до 12 лет. Представитель ресторана отметил, что мест пока достаточное количество. Рестораны премиум-класса для своей новогодней программы приглашают звездных гостей. Так, в итальянском рыбном ресторане на Поварской улице в новогоднюю ночь свои хиты исполнит лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Помимо этого, планируется выступление джаз-бэнда и диджея. В билет также входит сет-меню, разработанное специально для новогодней ночи. Компании от двух персон подарят бутылку шампанского. "Действует депозитная система, она вносится заранее в 100-процентном размере. Стоимость билета 25 тысяч – это столик внутри, в основном зале, и на веранде 30 или 40 тысяч, зависит от расположения стола. Билетов немного осталось, внутри есть небольшой выбор, но на веранде один стол остался", - отметил представитель заведения. В ресторане на Смоленской площади рассказали, что стоимость новогоднего праздника в заведении варьируется от 25 до 70 тысяч рублей, она зависит от локации и удаленности от сцены. За эти деньги гости смогут увидеть выступления группы Uma2rman и кавер-группы. Представитель ресторана подчеркнул, что мест с каждым днем становится все меньше, но еще можно забронировать последние пару столиков и несколько мест в гастробаре. Люксовый ресторан с дворцовым интерьером на Тверском бульваре традиционно готовит тематический новогодний праздник. В этом году встретить Новый год можно в атмосфере бразильского карнавала, где гостей ждут яркие костюмы и зажигательная музыка, а хедлайнерами вечера станут Полина Гагарина и Леонид Агутин. Помимо развлечений для взрослых в ресторане подготовили детскую программу по мотивам мультфильма "Холодное сердце". Также шеф-повар разработал новогоднее тематическое меню с нотками бразильской культуры. Стоимость билетов на праздник варьируется от 70 тысяч до 110 тысяч рублей, детский билет можно приобрести за 45 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221224/opros-1841016814.html

https://ria.ru/20221223/novyygod-1840819773.html

https://ria.ru/20221223/elka-1840716644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новый год, общество, москва