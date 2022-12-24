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Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
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Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T01:55
2022-12-24T09:34
происшествия
здоровье - общество
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. "Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они определены на амбулаторное лечение. Два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе центра. Собеседник агентства уточнил, что на ликвидацию последствий пожара на улице Таврическая было привлечено четыре бригады скорой медицинской помощи и одна бригада Центра медицины катастроф. Бригада Центра медицины катастроф продолжают дежурить на месте инцидента. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html
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происшествия, здоровье - общество, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:55 24.12.2022 (обновлено: 09:34 24.12.2022)
 
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

Врачи сообщили о тяжелом состоянии двоих пострадавших при пожаре в Кемерово

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
"Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они определены на амбулаторное лечение. Два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе центра.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
01:41
В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор
Собеседник агентства уточнил, что на ликвидацию последствий пожара на улице Таврическая было привлечено четыре бригады скорой медицинской помощи и одна бригада Центра медицины катастроф. Бригада Центра медицины катастроф продолжают дежурить на месте инцидента.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 23:13
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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