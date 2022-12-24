https://ria.ru/20221224/pozhar-1841007274.html
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T01:55
2022-12-24T01:55
2022-12-24T09:34
происшествия
здоровье - общество
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028819_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_e87b71c712bec2056ebc134ec6a532e0.jpg
КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. "Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они определены на амбулаторное лечение. Два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе центра. Собеседник агентства уточнил, что на ликвидацию последствий пожара на улице Таврическая было привлечено четыре бригады скорой медицинской помощи и одна бригада Центра медицины катастроф. Бригада Центра медицины катастроф продолжают дежурить на месте инцидента. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html
https://ria.ru/20221223/pozhar-1840999445.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028819_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_43f7a1f8a57ec476a1074b7479557100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:55 24.12.2022 (обновлено: 09:34 24.12.2022)
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово
Врачи сообщили о тяжелом состоянии двоих пострадавших при пожаре в Кемерово