https://ria.ru/20221224/pozhar-1841007274.html

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:55

2022-12-24T01:55

2022-12-24T09:34

происшествия

здоровье - общество

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841028819_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_e87b71c712bec2056ebc134ec6a532e0.jpg

КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерово находятся в тяжелом состоянии, в общей сложности помощь оказана шести пострадавшим, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. "Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они определены на амбулаторное лечение. Два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе центра. Собеседник агентства уточнил, что на ликвидацию последствий пожара на улице Таврическая было привлечено четыре бригады скорой медицинской помощи и одна бригада Центра медицины катастроф. Бригада Центра медицины катастроф продолжают дежурить на месте инцидента. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html

https://ria.ru/20221223/pozhar-1840999445.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)