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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/poteri-1841085189.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:31
2022-12-24T15:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южно-донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
15:31 24.12.2022
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время подготовки
Военнослужащие во время подготовки - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время подготовки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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