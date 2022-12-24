https://ria.ru/20221224/poteri-1841085189.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:31
2022-12-24T15:31
2022-12-24T15:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южно-донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении