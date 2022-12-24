https://ria.ru/20221224/poteri-1841085189.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 24.12.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:31

2022-12-24T15:31

2022-12-24T15:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южно-донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика